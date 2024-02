Paola Saulino: Il 98% dei calciatori sono infedeli. Molti difendono Walker

L’influencer italiana difende Kyle Walker: “Il tradimento è qualcosa di naturale nella vita”

Fa ancora discutere la verità sulla doppia vita del calciatore Kyle Walker. Il giocatore, che ha avuto due figli con l’amante e sta per avere un quarto con la moglie, ha trovato un inaspettato difensore nell’influencer Paola Saulino. In un’intervista al Daily Star, la Saulino ha raccontato di come molti calciatori la contattino tramite messaggi privati su Instagram, spesso fidanzati o sposati.

La Saulino, che ha avuto esperienze personali simili, ha dichiarato: “Sono rimasta delusa, ma basta che sia chiaro che avevo anche un rapporto con loro. Penso che il tradimento sia qualcosa di molto naturale nella vita. Magari ha semplicemente una cattiva fama, ma è normale che nella vita si possano desiderare altre cose. Perché non dovrebbe essere lo stesso in amore? Sono solidale con lui perché il 98% dei calciatori fa così. Magari senza creare una vita parallela, ma è molto facile avere due o tre mogli e figli sparsi“.

Una difesa inaspettata per Walker

La posizione di Paola Saulino ha sorpreso molti, ma sembra che l’influencer italiana abbia una visione molto aperta sulla questione del tradimento. Secondo lei, è qualcosa di naturale e diffuso nella vita dei calciatori. Nonostante la sua esperienza personale, la Saulino sembra non giudicare Walker per le sue azioni, ma anzi lo sostiene.

Il tradimento nel mondo del calcio

Il tradimento sembra essere un problema diffuso nel mondo del calcio, come sottolinea Paola Saulino. Molti calciatori, secondo l’influencer, cercano relazioni extraconiugali o parallele, spesso senza creare una vera e propria famiglia parallela come nel caso di Walker. La Saulino sostiene che il 98% dei calciatori si comporti in questo modo, anche se non tutti arrivano a creare una doppia vita come il calciatore inglese.

In conclusione, la difesa di Kyle Walker da parte dell’influencer Paola Saulino ha sollevato diverse polemiche. La Saulino sostiene che il tradimento sia qualcosa di naturale nella vita e che molti calciatori si comportino in questo modo. Nonostante la sua esperienza personale, l’influencer italiana sembra non giudicare Walker per le sue azioni, ma anzi lo sostiene. Il tradimento sembra essere un problema diffuso nel mondo del calcio, anche se non tutti arrivano a creare una doppia vita come il calciatore inglese.

