“Paola Saulino: Le rivelazioni shock sulla sua relazione con tre giocatori di Premier League sposati. Tutti i dettagli”

Paola Saulino rivela le sue relazioni con i giocatori di Premier League

La modella e influencer Paola Saulino ha svelato alcuni dettagli sulle sue relazioni passate con giocatori del campionato inglese. In un’intervista al Daily Star, ha confessato di aver avuto tre relazioni con calciatori della Premier League che poi si sono rivelati essere fidanzati o addirittura sposati. Nonostante la delusione, Paola ha sottolineato che anche lei ha avuto una relazione con loro, ma la differenza sta nella maturità.

Paola ha dichiarato: “Ho avuto tre relazioni nella mia vita con giocatori della Premier League che poi ho scoperto essere fidanzati o sposati. Sono rimasta delusa ma sia sempre chiaro che anche io ho avuto un rapporto con loro, la differenza sta nella maturità“. La modella ha poi aggiunto che ama gli uomini, ma riconosce che hanno molti difetti.

L’amore senza cercare di cambiare gli uomini

Paola Saulino ha anche parlato della sua visione dell’amore e delle relazioni. Ha affermato di aver deciso di amare e stare con gli uomini senza cercare di cambiarli, senza sperare che migliorino o agiscano diversamente. La modella ha spiegato: “Prendo gli uomini per quello che sono e non per quello che immagino che siano e non mi illudo. Vivo nel presente se mi piace e se non mi piace qualcosa me ne vado e non do nemmeno le spiegazioni se non sono capaci di capirle“.

La normalità del tradimento e la simpatia per Kyle Walker

Paola Saulino ha anche commentato il caso di Kyle Walker, difensore del Manchester City, che è stato coinvolto in uno scandalo di tradimento. La modella ha affermato di non essere sorpresa dalle azioni di Walker e ha espresso la sua opinione sul tradimento in generale. Ha detto: “Credo sinceramente che il tradimento sia una cosa molto naturale nella vita. Cosa c’è che non va? Forse il tradimento ha solo una brutta reputazione ma è normale che si possano desiderare altre cose nella vita. Perché non dovrebbe essere lo stesso in amore?“

Paola ha anche mostrato comprensione per Walker, sottolineando che la maggior parte dei calciatori si comporta in modo simile, anche se magari non creano una doppia vita come lui. Ha concluso dicendo: “Simpatizzo sicuramente con Walker perché il 98% dei calciatori fa così, magari non creando una vita parallela, ma è molto facile avere due o tre mogli e figli sparsi in giro“.

