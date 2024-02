Paolo Bonolis smentisce partecipazione a Sanremo

Paolo Bonolis e il possibile ritorno in Rai

Paolo Bonolis si è recentemente raccontato in un’intervista a TvBlog, toccando diversi argomenti interessanti. Tra questi, l’ipotesi di un ritorno in Rai è stata al centro dell’attenzione. L’ad Rai Roberto Sergio aveva aperto a questa possibilità, sottolineando come il programma “Il senso della vita” sarebbe stato perfetto per la televisione pubblica. Tuttavia, Bonolis ha dichiarato di non aver mai incontrato l’ad Rai e ha sottolineato che ci sono molte variabili da considerare in una situazione del genere.

“Non l’ho mai incontrato in vita mia. Non so cosa dirti. Mi fa naturalmente molto piacere che vengano espresse queste opinioni e questi pensieri. Detto questo ci sono mille variabili, mille circostanze. Tante cose che in una situazione di questo genere devono incastrarsi“.

Paolo Bonolis e l’ipotesi Sanremo 2025

Un altro argomento affrontato da Paolo Bonolis è stato il possibile coinvolgimento nella conduzione di Sanremo 2025. Dopo l’addio di Amadeus, il nome del conduttore Mediaset è stato accostato più volte alla celebre kermesse musicale. Tuttavia, Bonolis ha mantenuto un certo riserbo su questa ipotesi, affermando di concentrarsi prima su altri aspetti della sua vita: “Non lo so proprio. Mercoledì finisco i miei impegni quotidiani. Poi mi prendo un periodo nel quale mi faccio gli affari miei. Poi una volta che porterò a compimento le promesse che ho fatto, penserò al mio futuro, prima di tutto quello interiore e poi quello esteriore“.

La possibilità di uno stop dalla tv

Infine, si è parlato della possibilità che Paolo Bonolis possa prendersi una pausa dalla televisione. Con il suo contratto con Mediaset in scadenza a giugno, il conduttore ha espresso l’intenzione di non rinnovarlo. Questo potrebbe significare una riduzione dei ritmi frenetici a cui è abituato: “Non sarebbe male. C’è anche la famiglia, la vita privata, tante cose al di fuori del lavoro di cui mi voglio occupare. Uno nella vita ha fatto delle promesse, ha detto delle cose. Le parole vanno mantenute e poi c’è anche una dimensione interiore, non solo esteriore, che ti porta a fare delle scelte che possono anche essere quelle di dilatare il tempo di una decisione“.

In questo contesto, Bonolis ha sottolineato la complessità di prendere una decisione definitiva e ha dichiarato: “Quando si tratta di prendere una decisione che è ben radicata in te, puoi permetterti anche di darti delle scadenze decisionali, ma quando questa convinzione in te non è così chiara perché dipende da tante cose che non sono solamente professionali, ma anche esistenziali, è difficile darsi una data. Io poi sinceramente non ho questa ambizione disperata di andare in video, ho tanto altro nella mia vita“.

