Papa Leone XIV, un busto a Ostia Antica: il progetto presentato in Campidoglio il 17 ottobre

Ultimo aggiornamento il 14 Ottobre 2026 by Emiliano Belmonte

Il Premio Sant’Agostino 2026 unisce cultura, memoria storica e dialogo tra religioni. Sabato 17 ottobre a Palazzo Senatorio la presentazione dell’opera dedicata al Pontefice e del progetto del Cammino della pace. Coinvolte anche 20 Università delle Tre Età del Lazio.

Roma, 14 ottobre 2026 – Un busto dedicato a Papa Leone XIV, un percorso di pace che unirà idealmente Ostia Antica a Roma e un premio culturale dedicato al ruolo educativo della donna nella società. Sono i principali progetti che saranno presentati sabato 17 ottobre 2026, alle ore 16, nella Sala “Laudato Si’” di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, in occasione del lancio dell’edizione 2026 del Premio Sant’Agostino Patrono di Ostia.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Sant’Agostino Patrono di Ostia APS, presieduta da Alessandro Paltoni, punta a valorizzare il patrimonio storico e spirituale del territorio ostiense, promuovendo al tempo stesso un messaggio di dialogo, solidarietà e convivenza tra culture differenti.

L’appuntamento nella sede istituzionale di Roma Capitale rappresenta una nuova tappa di un percorso avviato oltre vent’anni fa, che vede nella figura di Sant’Agostino e nella memoria di Santa Monica un punto di riferimento per iniziative culturali, sociali e artistiche.

Papa Leone XIV e Ostia Antica: un busto per celebrare il legame con la tradizione agostiniana

Tra gli elementi di maggiore rilievo dell’incontro figura la presentazione del busto raffigurante Papa Leone XIV, realizzato e donato dall’artista fiorentino Carlo Ciucchi, noto come “Picchio”, presidente dell’Antica Compagnia del Paiolo di Firenze.

L’opera, completa di basamento, è destinata al progetto di valorizzazione del Cammino di Sant’Agostino e Santa Monica e rappresenta un simbolo del dialogo culturale tra Roma e Firenze.

La scelta di dedicare un’opera al Pontefice è legata anche alla storia dell’associazione promotrice e ai rapporti consolidati con l’Ordine di Sant’Agostino.

Il legame storico tra Robert Francis Prevost e l’associazione di Ostia

Prima della sua elezione al soglio pontificio, Robert Francis Prevost aveva ricoperto l’incarico di Priore generale dell’Ordine di Sant’Agostino.

Proprio durante il suo mandato, il 24 aprile 2004, venne formalizzata l’affiliazione dell’Associazione Sant’Agostino Patrono di Ostia all’Ordine agostiniano.

Un rapporto che si inserisce nel percorso avviato nel 2003 e culminato, il 21 febbraio 2004, nel riconoscimento ufficiale di Sant’Agostino quale patrono di Ostia da parte della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.

Il busto dedicato a Papa Leone XIV intende richiamare questa continuità storica e spirituale, collegando la memoria agostiniana a un progetto contemporaneo di promozione culturale e territoriale.

A Ostia Antica nasce il progetto del Cammino della pace

Accanto alla presentazione dell’opera dedicata al Pontefice, l’incontro in Campidoglio offrirà l’occasione per illustrare il progetto del Cammino della pace di Sant’Agostino e Santa Monica, un’iniziativa che punta a valorizzare Ostia Antica come luogo di incontro tra popoli, religioni e tradizioni.

Il progetto, promosso in collaborazione con la Direzione del Parco archeologico di Ostia Antica, prevede la realizzazione di un agrumeto lungo il percorso pedonale presso l’ingresso del Parco.

Due alberi dalla Terra Santa per un messaggio di dialogo

L’agrumeto sarà simbolicamente inaugurato attraverso due esemplari provenienti dalla Terra Santa, donati rispettivamente dalla comunità palestinese e da quella israeliana.

La scelta assume un particolare significato: trasformare uno spazio verde in un simbolo concreto di pace e dialogo, valorizzando la vocazione storica di Ostia come luogo di incontro tra culture e civiltà.

Il progetto intende inoltre creare un punto di accoglienza e partenza del Cammino nei pressi dell’area storicamente collegata alla morte e alla sepoltura di Santa Monica.

Il primo Cammino della pace previsto per aprile 2027

Il percorso prevede la valorizzazione del Sentiero Pasolini e dei collegamenti verso Roma, con la prospettiva di raggiungere il Vaticano.

Il primo Cammino della pace di Sant’Agostino e Santa Monica è previsto per il 24 aprile 2027, in occasione del 1640° anniversario del battesimo di Sant’Agostino, impartito da Sant’Ambrogio a Milano.

L’obiettivo è dare vita a un itinerario capace di unire spiritualità, storia, paesaggio e partecipazione sociale.

Premio Sant’Agostino 2026: al centro il ruolo educativo della donna

L’edizione 2026 del Premio Sant’Agostino è dedicata al tema “Sant’Agostino e Santa Monica: ruolo materno e funzione educativa della Donna nella Società”.

Attraverso sezioni artistiche e letterarie, l’iniziativa intende approfondire il contributo femminile alla crescita culturale e sociale delle comunità, richiamando il ruolo storico e spirituale di Santa Monica.

Un’attenzione particolare sarà rivolta al valore dell’educazione, della solidarietà, della cura e dell’impegno sociale.

Coinvolte 20 Università delle Tre Età del Lazio

Il Premio coinvolge 20 Università delle Tre Età del Lazio, chiamate a favorire la partecipazione di docenti e iscritti alle attività culturali e alle sezioni del concorso.

Una sezione speciale sarà dedicata alle donne che si sono distinte nel campo dell’educazione, della solidarietà e del volontariato, attraverso esperienze significative di impegno civile e sociale.

I riconoscimenti del Premio Sant’Agostino 2026

Tra i riconoscimenti annunciati figura il Premio Sant’Agostino destinato alla sindaca di Firenze, Sara Funaro, attraverso il suo concittadino Carlo Ciucchi.

Il Premio speciale Santa Monica sarà attribuito a Berenice Franca Vilardo, già viceconsole a Bruxelles e presidente dell’Associazione Calabresi in Europa di Bruxelles, per il contributo offerto nel campo della solidarietà.

Sono inoltre previsti riconoscimenti per Loredana Russo e Nelda De La Cruz, della Croce Rossa Italiana, nell’ambito della sezione dedicata a Santa Monica.

Campidoglio, gli interventi previsti per la presentazione del Premio

L’incontro del 17 ottobre vedrà il coinvolgimento di esponenti delle istituzioni, del mondo religioso, culturale, accademico e associativo.

Tra gli interventi previsti figurano il presidente dell’associazione promotrice Alessandro Paltoni, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma, il deputato Roberto Speranza e Giovanni Zannola, capogruppo del Partito Democratico in Campidoglio e presidente della Commissione Mobilità di Roma Capitale.

Annunciati inoltre padre Gheorghe Militaru, vicario generale della Diocesi Ortodossa Romena d’Italia, padre Nicodemus Anthony Pam OSA, il dottor Maurizio Misitano, responsabile dei progetti internazionali della Fondazione Agostiniani nel Mondo, l’artista Carlo Ciucchi, il professor Vito Giannini e la professoressa Maria Ruffino Aprile, coordinatrice delle UNITRE del Lazio.

A moderare l’incontro sarà il giornalista Carlo Senes.

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, il Premio si avvale del patrocinio della Regione Lazio, del Municipio X di Roma Capitale, dell’Ordine degli Agrotecnici del Lazio, di Coldiretti, dell’Ordine di Sant’Agostino – Provincia Agostiniana d’Italia e della Fondazione Agostiniani nel Mondo.

Premio Sant’Agostino, la cerimonia di premiazione il 23 ottobre a Ostia Antica

La presentazione in Campidoglio anticiperà la cerimonia ufficiale del Premio Sant’Agostino 2026, prevista per venerdì 23 ottobre alle ore 16, presso la Sala Cardinale Riario, nell’Episcopio della Basilica di Sant’Aurea, in Piazza della Rocca 13, a Ostia Antica.

La manifestazione riunirà rappresentanti istituzionali, esponenti del mondo accademico, culturale e religioso e realtà associative impegnate nella valorizzazione del territorio.

Il Premio intende consolidare il ruolo di Ostia Antica come luogo di memoria, cultura e incontro, attraverso iniziative capaci di coniugare la tradizione agostiniana con i temi contemporanei dell’educazione, della solidarietà e della pace.

Premio Sant’Agostino 2026: quando e dove si svolge la presentazione

Data: sabato 17 ottobre 2026

Orario: ore 16.00

Sede: Sala “Laudato Si’”, Palazzo Senatorio, Campidoglio, Roma

Organizzazione: Associazione Sant’Agostino Patrono di Ostia APS

Sito web: www.santagostinostia.it

Contatti: info@santagostinostia.it