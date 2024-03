Papilloma Virus: Dibattito sulla Necessità di Estendere la Copertura Vaccinale a Padova

Il papilloma virus umano rappresenta l’infezione sessualmente trasmessa più diffusa a livello globale, capace di causare tumori e problemi di fertilità. Il professor Carlo Foresta sottolinea l’importanza di rendere gratuito il vaccino fino ai 45 anni, specialmente per gli uomini che presentano un rischio maggiore di sviluppare tumori rispetto alle donne. In Italia, tre milioni di persone potenzialmente potrebbero essere infette, ma solo il 10% dei dodicenni in Veneto ha completato il ciclo vaccinale.

La Diffusione e la Prevenzione dell’HPV: Un Dibattito Necessario

L’HPV è un’infezione che, nella maggior parte dei casi, non presenta sintomi evidenti e può essere eliminata spontaneamente dall’organismo. Tuttavia, in alcuni casi diventa cronica e può portare a patologie benigni e tumorali, provocando anche problemi di fertilità. Un gruppo di esperti si confronterà il 4 marzo a Padova per affrontare la tematica e sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione.

Importanza della Vaccinazione Anti-HPV per Uomini e Donne

I dati evidenziano che la presenza del virus HPV negli uomini resta elevata fino ai 50 anni, rappresentando un serbatoio significativo per l’infezione. È essenziale includere anche gli uomini nelle strategie di prevenzione per ridurre l’incidenza delle malattie correlate all’HPV. La vaccinazione gratuita fino ai 45 anni potrebbe contribuire a proteggere la popolazione e a ridurre le complicanze legate all’infertilità e alla poliabortività, soprattutto nelle fasce d’età più attive sessualmente.