Parlare ai giovani di consenso: consigli dalla ginecologa

Specialisti del progetto educativo ‘My Body Match porta Mannaggia al Sesso’

Chiara Di Pietro, medico chirurgo specialista in Ginecologia e ostetricia, insieme ad altri tre esperti, ha lanciato il progetto educativo ‘My Body Match porta Mannaggia al Sesso’. L’obiettivo è quello di parlare ai giovani in modo accessibile e senza giudizi, affrontando tematiche legate alla sessualità e al corpo in maniera semplice, ironica e divertente. Questo format educativo, ideato dalla specialista e influencer molto seguita su Instagram con l’account @ginecologo_roma, mira a creare un dialogo aperto e inclusivo con i giovani, offrendo spiegazioni chiare e rassicuranti.

Chiara Di Pietro ha sottolineato: “Vogliamo parlare ai giovani mettendoci sullo stesso loro piano, senza giudicare o criticare. L’obiettivo è spiegare tutto in modo semplice, ironico e divertente, dando importanza al consenso e al suo significato. Vogliamo essere lì per loro, per rispondere alle loro domande e dissipare dubbi e paure.”

Esperti coinvolti nel progetto

Oltre a Chiara Di Pietro, il progetto vede la partecipazione di altri tre esperti nel campo della sessualità e della salute. Francesca Romana Tiberi, sessuologa e psicologa clinica, Micol Macrì, ostetrica specializzata in Riabilitazione del pavimento pelvico, e Antonio Rossi, medico chirurgo specialista in Urologia e Andrologia, collaborano per offrire un approccio completo e multidisciplinare alle tematiche trattate nel progetto educativo.

Questo team di specialisti si propone di fornire informazioni accurate e aggiornate, rispondendo alle domande dei giovani e aiutandoli a comprendere meglio il proprio corpo e la propria sessualità, senza tabù o pregiudizi.

Collaborazione con @My.Body.Match di Gedeon Richter Italia

Il progetto ‘My Body Match porta Mannaggia al Sesso’ è realizzato in collaborazione con la campagna informativa @My.Body.Match di Gedeon Richter Italia. Questa partnership permette di amplificare il messaggio educativo e di raggiungere un pubblico più vasto, promuovendo una maggiore consapevolezza e comprensione delle tematiche legate alla salute sessuale e riproduttiva tra i giovani.

Grazie a questa sinergia, il progetto educativo si propone di sensibilizzare e informare in modo innovativo e coinvolgente, contribuendo a rompere i tabù e a promuovere una visione positiva e consapevole della sessualità e del corpo tra le nuove generazioni.

