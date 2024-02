Parolin: Navalny's Death Shocks and Saddens Us - avvisatore.it

Il cardinale Parolin commenta la morte di Alexey Navalny

Il cardinale Segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin, ha espresso il suo dolore per la morte di Alexey Navalny, come riportato dai media vaticani. In merito a un possibile cambiamento di posizione della Santa Sede nei confronti della Russia a seguito di questo tragico evento, il cardinale ha dichiarato che è ancora troppo presto per trarre conclusioni: “È prematuro dire queste cose… Abbiamo appena saputo”.

Il cordoglio del Vaticano per la morte di Navalny

La notizia della morte di Alexey Navalny ha colpito profondamente il Vaticano, come testimoniato dalle parole del cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin. Il cardinale ha espresso il suo dolore e la sua sorpresa per l’accaduto, affermando: “Mi dispiace molto, pensavo che la cosa si sarebbe potuta risolvere in maniera diversa. Invece questa notizia ci stupisce e ci riempie di dolore”.

La posizione della Santa Sede sulla Russia

La morte di Alexey Navalny ha sollevato interrogativi sulla posizione della Santa Sede nei confronti della Russia. Tuttavia, il cardinale Segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin, ha sottolineato che è ancora troppo presto per trarre conclusioni definitive. Secondo il cardinale, è necessario attendere ulteriori sviluppi e informazioni prima di formulare un giudizio definitivo sulla questione.

