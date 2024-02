Parroco genovese crea le Fantabenedizioni per portare speranza e gioia

Arrivano le Fantabenedizioni: un nuovo gioco per i chierichetti

Dopo il successo del Fantacalcio e del Fantasanremo, arriva una nuova tendenza: le Fantabenedizioni. L’idea è stata lanciata da don Roberto Fiscer, un sacerdote genovese molto seguito sui social e fondatore di radio “Fra le Note”. Questo nuovo gioco combina la tradizionale benedizione delle case e delle famiglie con un divertente passatempo per i chierichetti che lo accompagnano nelle strade del quartiere. Durante la benedizione degli appartamenti, i bambini possono guadagnare o perdere punti a seconda di ciò che accade.

Come funzionano le Fantabenedizioni

Don Fiscer spiega: “I bambini partono dall’ultimo piano dei condomini e suonano alle porte dei parrocchiani. Se le persone aprono e desiderano ricevere la benedizione, i bambini guadagnano i primi 2 punti. Ma i punti possono aumentare se le persone che aprono indossano occhiali da vista o da sole, se hanno animali domestici o esotici, se ci sono bambini sotto i 6 anni in casa, o se tossiscono o starnutiscono. Inoltre, possono ottenere ulteriori punti se, aprendo la porta, cantano o indossano indumenti del Genoa o della Sampdoria. E se sono anche generosi con caramelle o merende, ricevono un bonus”.

Il punteggio può variare da 0 a punteggi molto alti, che possono avvicinare i bambini alla vittoria in quella giornata. Tuttavia, i punti possono anche essere persi se i bambini rompono qualcosa in casa, dimenticano di lasciare un’immagine ricordo o fanno cadere l’acqua benedetta.

Un’esperienza di fede gioiosa

Don Fiscer spiega che le benedizioni sono uno dei ricordi più belli della sua infanzia, quando accompagnava il suo parroco. Oggi, ritiene importante offrire ai bambini e ai ragazzi esperienze di fede intense e gioiose, che si facciano sentire e che annuncino la festa.

Le Fantabenedizioni rappresentano un modo innovativo per coinvolgere i giovani nella pratica religiosa, combinando tradizione e divertimento. Questo nuovo gioco sta riscuotendo un grande successo tra i chierichetti e le famiglie della parrocchia di don Fiscer, dimostrando che la fede può essere vissuta in modo allegro e coinvolgente.

Le Fantabenedizioni sono un esempio di come la creatività e l’entusiasmo possano essere utilizzati per rendere la religione più accessibile e coinvolgente per i giovani. Speriamo che questa iniziativa possa ispirare altre comunità a trovare nuovi modi per coinvolgere i giovani nella pratica religiosa, creando un ambiente di fede gioiosa e partecipativa.

