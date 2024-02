Partenza domenicale da Trieste per il Treno del Ricordo

Partirà da Trieste il Treno del Ricordo: un viaggio nella storia degli esuli istriani, fiumani e dalmati

Domenica 11 febbraio prenderà il via da Trieste il Treno del Ricordo, un’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani. Questo viaggio, che si svolgerà su un treno storico appositamente allestito con una mostra multimediale, ripercorrerà idealmente il percorso compiuto dagli esuli istriani, fiumani e dalmati una volta giunti in Italia e ridistribuiti nei vari campi profughi del Paese.

Tappe e conclusione del viaggio

Il convoglio effettuerà diverse tappe durante il suo itinerario, che si concluderà il 27 febbraio nella stazione di Taranto. Questo progetto è stato realizzato dalla struttura di missione per gli anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali della Presidenza del Consiglio, in collaborazione con Ferrovie dello Stato e Fondazione FS Italiane, il Ministero della Cultura, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministero della Difesa, Rai Teche, Rai Cultura, Rai Storia, Archivio LUCE e l’Istituto Regionale per la Cultura Istriano-fiumano-dalmata.

L’annuncio dell’iniziativa

L’iniziativa del Treno del Ricordo è stata annunciata sul sito Governo.it. Secondo il Ministro per lo Sport e i Giovani, questa iniziativa è un modo per “preservare la memoria storica e rendere omaggio a coloro che hanno vissuto l’esodo forzato dalle loro terre d’origine”. Il viaggio in treno, con la sua mostra multimediale, sarà un’opportunità per i partecipanti di conoscere e comprendere meglio la storia degli esuli istriani, fiumani e dalmati, e di riflettere sulle conseguenze di questo evento storico.

In conclusione, il Treno del Ricordo rappresenta un’importante iniziativa per preservare la memoria storica degli esuli istriani, fiumani e dalmati. Questo viaggio in treno, che partirà da Trieste il 11 febbraio, permetterà ai partecipanti di ripercorrere idealmente il percorso compiuto dagli esuli una volta giunti in Italia. Grazie alla mostra multimediale a bordo del treno, i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire la conoscenza di questa parte della storia italiana. Il Treno del Ricordo si concluderà il 27 febbraio a Taranto, dopo aver effettuato diverse tappe lungo il percorso. Questa iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione di diverse istituzioni e organizzazioni, che hanno lavorato insieme per rendere possibile questo viaggio nella memoria storica.

About The Author