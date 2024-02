Parzani (Borsa italiana): Sfida ancora aperta per la parità di genere

Claudia Parzani premiata per il suo impegno a favore della parità di genere

Durante la seconda edizione dei ‘Winning Women Institute Awards’, Claudia Parzani, presidente di Borsa Italiana, è stata premiata per il suo impegno professionale e personale nel promuovere l’empowerment delle donne e la cultura dell’inclusione e della parità di genere in Italia. Parzani ha ricevuto uno dei due premi speciali “Il cuore oltre l’ostacolo”.

Il valore della diversità e l’importanza di scegliere i migliori talenti

Parzani ha sottolineato l’importanza della diversità e del talento nella gestione aziendale. Ha evidenziato che il tema non riguarda solo le donne, ma anche tutto ciò che crea diversità. “Il valore della diversità è enorme, così come lo è l’importanza di scegliere i migliori talenti per le nostre aziende”, ha affermato Parzani. Ha inoltre elogiato Borsa Italiana per la sua leadership nel promuovere la parità di genere, evidenziando la presenza di molte donne nella prima linea manageriale dell’azienda.

Dare l’esempio e promuovere il merito e il talento

Parzani ha sottolineato che ogni donna che ricopre una posizione di rilievo deve considerarsi un esempio per altre donne e deve essere generosa nel supportare il talento emergente. Ha sottolineato l’importanza di promuovere il merito e il talento, anziché concentrarsi solo sul genere. “Questo è il momento di dare un esempio di un modello diverso. Quindi, facciamo scendere gli ascensori, facciamo salire tanti ragazzi e ragazze di talento. Non facciamone un tema di genere ma di merito e di talento”, ha affermato Parzani. Ha concluso sottolineando l’importanza di trasmettere questo senso di responsabilità alle future generazioni, comprese le sue figlie.

Questo evento ha sottolineato l’importanza di continuare a lavorare per raggiungere la parità di genere nelle aziende italiane. Premiare le aziende che si impegnano per la parità di genere è un modo per riconoscere i progressi compiuti, ma anche per ricordare che c’è ancora molto lavoro da fare. La diversità e l’inclusione sono valori fondamentali per il successo delle aziende e per la creazione di un ambiente di lavoro equo e inclusivo.

