Pass Dott per gli abbonati ATAC: chi può richiedere le 90 corse a 0,02 euro e quali sono i diritti in caso di ritardi

Ultimo aggiornamento il 26 Luglio 2026 by Emiliano Belmonte

Chi ha un abbonamento Metrebus annuale ATAC può ottenere il Pass Dott da 90 corse al costo di 0,02 euro. L’iniziativa, attiva dal 2023, consente di utilizzare monopattini e biciclette elettriche Dott come integrazione al trasporto pubblico. Nell’ambito della campagna ConRoma 2026, Consumerismo No Profit spiega come richiedere l’agevolazione, quali sono i requisiti e cosa spetta agli utenti in caso di ritardi nell’attivazione.

Pass Dott ATAC: cos’è e come funziona

Il Pass Dott è una misura di intermodalità dedicata ai titolari di abbonamento Metrebus annuale, pensata per facilitare gli spostamenti a Roma combinando mezzi pubblici e micromobilità elettrica.

L’agevolazione prevede un pacchetto di 90 corse mensili in monopattino o bicicletta elettrica al costo simbolico di 0,02 euro.

Nell’ambito di ConRoma 2026, Consumerismo No Profit – partner indipendente per l’informazione ai consumatori – promuove la conoscenza di questa opportunità e dei diritti riconosciuti agli utenti.

“È un’agevolazione che va nella direzione giusta: rendere la micromobilità elettrica un tassello del trasporto pubblico, non un’alternativa a pagamento pieno per chi già sceglie il mezzo pubblico ogni giorno”, afferma Luigi Gabriele, Presidente di Consumerismo No Profit. “Il nostro impegno è fare in modo che ogni avente diritto sappia come accedere al beneficio e conosca le tutele previste in caso di problemi.”

Chi può richiedere il Pass Dott

Secondo quanto indicato da Dott, possono richiedere il Pass gli utenti in possesso di un abbonamento Metrebus annuale, sia in formato fisico sia digitale.

Per accedere all’agevolazione è necessario:

avere un account Dott con carta d’identità verificata;

avere un nominativo corrispondente a quello riportato sulla tessera Metrebus.

Sono esclusi:

gli abbonamenti Metrebus Lazio senza validità nella Zona A;

le tessere delle Forze dell’Ordine.

Le condizioni dell’agevolazione

Il Pass comprende:

90 corse al mese;

massimo 30 minuti per ogni corsa;

fino a 3 corse al giorno;

costo di attivazione pari a 0,02 euro.

Per le corse che superano i 30 minuti si applicano le tariffe ordinarie previste da Dott.

Come richiedere il Pass Dott

La procedura prevede:

invio del numero di abbonamento;

caricamento della foto della tessera;

invio della ricevuta richiesta;

verifica automatica nel registro ATAC;

ricezione del link per il pagamento, valido 72 ore;

attivazione tramite il codice inviato via email.

La verifica automatica dipende esclusivamente dai dati presenti negli archivi ATAC, ai quali Dott non ha accesso diretto.

Se emergono incongruenze, Dott segnala il caso ad ATAC per conto dell’utente, conferma l’avvenuta segnalazione e comunica gli aggiornamenti relativi all’esito della verifica.

Per assistenza è disponibile l’indirizzo atac-support@ridedott.com.

Quanto tempo occorre per l’attivazione

Dott indica un tempo massimo di 5 giorni lavorativi dalla richiesta inviata con successo, una volta completate la verifica e la procedura di pagamento.

Il rinnovo della promozione può essere richiesto fino a cinque giorni lavorativi prima della scadenza, mentre le corse ancora disponibili sono consultabili direttamente nell’app Dott, nella sezione Menu → Promozioni.

Cosa succede se il Pass viene attivato in ritardo

Gli utenti hanno diritto a una compensazione nel caso in cui i tempi dichiarati non vengano rispettati.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre i cinque previsti, Dott riconosce una corsa gratuita della durata di 10 minuti.

Inoltre, chi ha subito ritardi tra ottobre 2023 e novembre 2025 potrebbe avere diritto a ulteriori corse gratuite.

Per richiedere una verifica è necessario inviare un’email a atac-support@ridedott.com, allegando:

la data di invio della richiesta;

il numero di telefono associato all’account Dott;

l’indirizzo email collegato all’account;

la prova della data di invio della richiesta e/o della ricezione del link di pagamento.

Consumerismo No Profit: informare i consumatori sui propri diritti

La gestione economica e tecnica del Pass resta interamente affidata a Dott.

Consumerismo No Profit, nell’ambito della campagna ConRoma 2026, svolge un’attività di informazione indipendente affinché gli abbonati ATAC conoscano le modalità di accesso all’agevolazione, i tempi previsti per l’attivazione e i diritti riconosciuti in caso di disservizi.