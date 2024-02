Passeggera denuncia discriminazione: negata acqua in aeroporto

Insegnante di russo discriminata all’aeroporto di Fiumicino

Anna Larina, insegnante e traduttrice di russo, ha denunciato su Instagram di essere stata discriminata al duty free dell’aeroporto di Fiumicino. Secondo quanto riportato, le commesse del negozio le avrebbero rifiutato la vendita di prodotti con la motivazione che “la Russia due anni fa ha iniziato la guerra”. La vicenda è stata amplificata da Repubblica e il Corriere della Sera, suscitando indignazione online.

“Le commesse del duty free mi hanno detto che non possono vendermi niente perché la Russia due anni fa ha iniziato la guerra e hanno avanzato come motivazione delle sedicenti disposizioni del ministero,” ha dichiarato Larina nel video pubblicato su Instagram. In risposta, Aeroporti di Roma ha espresso solidarietà alla donna tramite un post su Instagram, sottolineando che il comportamento riportato non rispecchia gli standard dei partner commerciali dell’aeroporto.

Scuse da parte della società gestore e del negozio coinvolto

La società che gestisce l’aeroporto di Fiumicino ha espresso rammarico per l’accaduto, definendo il comportamento descritto come non in linea con i propri standard. Aeroporti di Roma ha sottolineato la propria costernazione per l’episodio e ha assicurato che verranno prese le misure necessarie per evitare che situazioni simili si verifichino in futuro.

“Siamo costernati e ci rammarichiamo per quanto le è capitato in occasione della sua permanenza all’aeroporto di Fiumicino,” si legge nella dichiarazione della società gestore dello scalo romano. Anche Aelia, il gestore del negozio coinvolto, ha presentato le proprie scuse attraverso i social media, affermando: “Come gruppo rispettiamo tutti i nostri clienti, a prescindere da origine, genere o età. Ci scusiamo sinceramente per quanto avvenuto ieri nel nostro store. È un incidente isolato e stiamo facendo tutte le verifiche necessarie affinché episodi del genere non si ripetano.”

Conclusione: solidarietà e condanna per il comportamento discriminatorio

L’episodio vissuto da Anna Larina all’aeroporto di Fiumicino ha suscitato indignazione e solidarietà online. La condanna unanime per il comportamento discriminatorio riportato ha portato alla pubblica presa di posizione da parte di Aeroporti di Roma e del gestore del negozio coinvolto. La vicenda evidenzia l’importanza di promuovere la diversità e il rispetto in ogni contesto, sottolineando la necessità di combattere qualsiasi forma di discriminazione.

