Ultimo aggiornamento il 20 Novembre 2026 by Emiliano Belmonte

Dalla storica Pasticceria Luisa alla Scala Paradiso, fino all’attuale Pasticceria Maiani: sessant’anni di storia familiare sul litorale romano, tra migliaia di cornetti, grandi lievitati e una scelta di cuore che ha segnato la rinascita dell’attività.

La Pasticceria Maiani di Ostia racconta una storia fatta di tradizione, passione e spirito imprenditoriale, che affonda le sue radici nel 1966. Da piccolo laboratorio di quartiere a realtà consolidata della pasticceria artigianale sul litorale romano, l’attività della famiglia Maiani ha attraversato sei decenni di cambiamenti, mantenendo un forte legame con il territorio e con le proprie origini.

Oggi alla guida della pasticceria c’è Riccardo Maiani, che ha raccolto l’eredità del padre Nino e ha scelto di investire nuovamente nell’attività di famiglia, puntando sulla produzione artigianale, sulla qualità delle materie prime e su una proposta capace di affiancare i dolci della tradizione a nuove interpretazioni.

Le origini della Pasticceria Maiani: tutto inizia a Ostia nel 1966

La storia della famiglia Maiani nel mondo della pasticceria comincia nel 1966, quando Nino Maiani apre la Pasticceria Luisa in Viale Vega, a Ostia. Un piccolo laboratorio che, grazie all’impegno quotidiano e alla crescente richiesta dei clienti, si trasforma progressivamente in un’attività dalle importanti capacità produttive.

«Dal piccolo laboratorietto siamo arrivati a sfornare 4.000-5.000 cornetti al giorno», racconta Riccardo Maiani, ricordando i primi anni dell’impresa familiare. «Siamo stati fornitori ufficiali della Guardia di Finanza per tantissimi anni».

L’aumento della produzione e il continuo afflusso di clienti rendono presto insufficienti gli spazi della sede originaria. La famiglia decide così di ampliare la propria presenza sul territorio, aprendo diversi locali e consolidando un’attività destinata a diventare parte della storia gastronomica di Ostia.

Dalla Scala Paradiso alla Pasticceria Maiani: l’evoluzione di un’insegna storica

Un momento fondamentale arriva circa venticinque anni fa, quando la famiglia rileva la Scala Paradiso, uno dei bar più antichi di Ostia, nato quando l’area circostante era ancora poco sviluppata.

L’acquisizione rappresenta un passaggio significativo nella crescita dell’impresa, ma anche una responsabilità nei confronti della memoria storica del quartiere.

La scelta è quella di conservare inizialmente il nome Scala Paradiso, affiancandolo progressivamente a una nuova identità legata alla famiglia Maiani.

«Ho voluto ringiovanire il marchio di famiglia e ho inventato il logo Maiani, usando il nostro cognome», spiega Riccardo.

Nasce così un percorso di rinnovamento che punta a valorizzare l’eredità del locale, rendendola riconoscibile attraverso un marchio capace di raccontare le radici familiari e l’evoluzione dell’attività.

La scelta di cuore di Riccardo Maiani: il ritorno alla guida della pasticceria

La storia della Pasticceria Maiani conosce una svolta importante circa due anni fa, quando Riccardo decide di cedere l’attività.

Una decisione che, tuttavia, non segna la fine del suo legame con il locale. Quando la nuova gestione incontra alcune difficoltà e valuta la possibilità di vendere, il titolare sceglie infatti di riacquistare la pasticceria.

«Ho visto che i ragazzi erano in difficoltà e pensavano di venderlo, così me lo sono ricomprato», racconta Maiani. «È stata una scelta soprattutto di cuore: non potevo vedere un locale costruito con tanta fatica svenduto o snaturato. L’ho rilevato subito e oggi sono ripartito».

Una decisione che nasce dal desiderio di preservare il lavoro di una vita, i sacrifici della famiglia e l’identità di un’attività profondamente legata al territorio.

Il ritorno di Riccardo alla guida della Pasticceria Maiani segna così l’inizio di una nuova fase, nella quale l’esperienza accumulata in sessant’anni incontra la volontà di innovare senza perdere il rapporto con le proprie origini.

Pasticceria artigianale a Ostia: dalla colazione ai grandi lievitati

Uno degli elementi distintivi della Pasticceria Maiani è la produzione artigianale interna, che comprende un’ampia varietà di preparazioni dolci e salate.

Dai cornetti appena sfornati alla pasticceria, dai tramezzini fino ai grandi lievitati, la lavorazione viene curata direttamente all’interno del laboratorio.

«Facciamo assolutamente tutto in casa, tranne le caramelle», sottolinea Riccardo Maiani.

Una filosofia produttiva che mette al centro la lavorazione delle materie prime, il controllo dei processi e la valorizzazione delle tecniche artigianali.

La pasticceria continua così a portare avanti una tradizione costruita nel tempo, cercando al contempo di rispondere alle nuove abitudini di consumo e ai gusti di una clientela sempre più attenta alla qualità.

Il panettone artigianale della Pasticceria Maiani: lievito madre e 24 ore di lievitazione

Tra i prodotti simbolo della Pasticceria Maiani spicca il panettone artigianale con lievito madre, realizzato seguendo una ricetta che unisce l’esperienza della famiglia alle tecniche della pasticceria contemporanea.

La preparazione prevede 24 ore di lievitazione e una lavorazione attenta, che accompagna l’impasto fino alla glassatura finale.

Alla base c’è la ricetta originale di Nino Maiani, rivisitata tre anni fa con il contributo di un maestro pasticciere per perfezionare il prodotto e adattarlo alle nuove esigenze della produzione artigianale.

Accanto al panettone tradizionale, la pasticceria propone numerose varianti, pensate per incontrare gusti differenti: pistacchio, Nutella, mela e cannella, Ferrero Rocher e una nuova versione al caramello salato.

Per Riccardo Maiani, tuttavia, il vero banco di prova della qualità rimane il panettone classico.

«Per me il tradizionale resta sempre il più buono. Le creme mascherano molto; se un panettone è davvero buono lo vedi solo dal classico, quello senza niente».

Una visione che restituisce centralità all’impasto, alla lievitazione e all’equilibrio degli ingredienti, elementi fondamentali nella preparazione dei grandi lievitati.

Tradizione e nuove generazioni: il futuro della Pasticceria Maiani

Il futuro della Pasticceria Maiani passa anche attraverso l’incontro tra l’esperienza di Riccardo e le competenze delle nuove generazioni.

Al suo fianco lavora oggi Carlotta Forlone, giovane pasticciera con una formazione accademica e un percorso professionale maturato accanto a importanti maestri del settore.

Il suo contributo rappresenta un’opportunità per ampliare la ricerca sulle tecniche di lavorazione, sperimentare nuove preparazioni e sviluppare una proposta che mantenga un dialogo costante tra passato e presente.

L’obiettivo è continuare a valorizzare la produzione artigianale, conservando quel patrimonio di conoscenze e ricette che ha accompagnato la famiglia Maiani per sessant’anni.

Sessant’anni di storia a Ostia, tra memoria e innovazione

Dal primo laboratorio di Viale Vega alla storica Scala Paradiso, fino all’attuale Pasticceria Maiani, il percorso della famiglia racconta anche l’evoluzione del commercio e dell’artigianato gastronomico sul litorale romano.

Una storia segnata dalla crescita dell’attività, dalle trasformazioni del mercato e dalla volontà di mantenere viva un’identità costruita attraverso il lavoro quotidiano.

Nel 2026, a sessant’anni dalla fondazione, la Pasticceria Maiani di Ostia guarda al futuro con una nuova fase imprenditoriale che mette insieme tradizione familiare, produzione interna e innovazione.

Un percorso che continua nel segno della passione per l’arte pasticcera, con l’obiettivo di tramandare alle nuove generazioni un patrimonio di ricette, esperienza e cultura artigianale.