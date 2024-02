Patente sospesa per guida in stato di ebbrezza, conducente ricorre al giudice - avvisatore.it

Ricorso presentato da un 40enne di Como contro una multa per guida in stato di ebbrezza

Un uomo di Como ha deciso di fare ricorso contro una multa e la conseguente sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza. La particolarità di questo caso, come spiegato dai suoi avvocati, è che l’infrazione è stata contestata mentre l’uomo si trovava a piedi per strada. La notizia ha rapidamente fatto il giro del web grazie a un video condiviso su Instagram dall’avvocato Ivano Chiesa, che insieme al collega Gianmaria Fusetti, sta assistendo l’automobilista.

Il video ha ottenuto centinaia di migliaia di visualizzazioni, suscitando grande interesse online.

La difesa e il ricorso presentato al giudice di pace di Como

Secondo quanto riportato dal legale, l’uomo è stato sottoposto all’etilometro “mentre camminava per strada, uscito dal ristorante, e stava andando verso la macchina”. Chiesa ha sottolineato che la sospensione della patente ha generato una serie di complicazioni, spingendo la difesa a presentare immediatamente ricorso al giudice di pace di Como. Quest’ultimo ha fissato un’udienza per la settimana successiva e nel frattempo ha sospeso il provvedimento, evidenziando che potrebbe essere privo di fondamento.

L’avvocato ha enfatizzato che la situazione ha comportato disagi non trascurabili per il suo assistito.

La decisione del giudice e l’insegnamento tratto dall’esperienza

Dopo un’andata e ritorno in Prefettura a Como, l’avvocato ha raccontato che è stato necessario un intervento diretto del giudice affinché la patente fosse restituita immediatamente al ricorrente. Questo episodio ha portato Chiesa a concludere con un invito a non arrendersi di fronte a situazioni ingiuste: “Insegnamento per tutti: non chinate mai la testa davanti a queste che sono solo prepotenze – e insistete fino a quando vi daranno ragione“. Durante l’udienza, la difesa prevede di far testimoniare un amico presente quella sera insieme al 40enne, il quale avrebbe subito anch’egli un test per l’alcol.

La vicenda si è conclusa con il ripristino immediato della patente di guida al ricorrente, su decisione del giudice.

