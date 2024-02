Paura a Napoli: voragine inghiotte 2 auto con persone a bordo – Video

Napoli: Voragine al Vomero e Salvataggio da Parte dei Vigili del Fuoco

Nella città di Napoli, precisamente al quartiere del Vomero, si è verificata una situazione di emergenza a causa dell’apertura di una voragine in strada. Due individui sono rimasti intrappolati all’interno della propria autovettura a causa del cedimento del manto stradale. Fortunatamente, sono stati prontamente salvati dall’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco. Inoltre, come misura precauzionale, sono state evacuate alcune famiglie che risiedevano in un edificio nelle vicinanze.

Le operazioni di soccorso sono iniziate alle prime luci dell’alba, con le squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro per garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

Il cedimento stradale ha comportato la chiusura del servizio idrico nell’area circostante, compresa tra Piazza Vanvitelli e S.Martino. Questo incidente rappresenta il terzo cedimento stradale verificatosi a Napoli in circa un mese, evidenziando la gravità della situazione.

Recupero delle Auto e Sgombero di un Edificio

La voragine, che si è aperta lungo via Morghen all’incrocio con via Bonito, ha causato non solo il cedimento del terreno sotto due veicoli in transito, ma anche l’inghiottimento di un albero. Le due persone intrappolate sono state estratte senza riportare ferite gravi, mentre un edificio che ospitava circa 20 individui è stato evacuato per motivi di sicurezza. Attualmente, le operazioni per il recupero delle auto coinvolte sono ancora in corso.

L’incidente ha richiesto un’azione rapida e coordinata da parte delle autorità competenti per garantire la sicurezza dei cittadini e la gestione dell’emergenza in corso.

La voragine è stata causata, secondo le prime ipotesi, dal collasso di una conduttura fognaria sottostante, evidenziando la necessità di un’attenta manutenzione delle infrastrutture urbane per prevenire simili incidenti in futuro.

“Dalle 5 del mattino squadre al lavoro. #21febbraio 8:00″ – Vigili del Fuoco

In situazioni di emergenza come questa, è fondamentale l’intervento tempestivo e coordinato delle autorità competenti per garantire la sicurezza dei cittadini e gestire efficacemente l’emergenza. La collaborazione tra i soccorritori e il rispetto delle procedure di sicurezza sono essenziali per affrontare situazioni critiche e prevenire danni a persone e beni.

