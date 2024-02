Pediatri: Stop ai cellulari a scuola per contrastare l'abuso del digitale - avvisatore.it

Limitare l’uso dei cellulari a scuola: parola della Fimp

La Federazione italiana medici pediatri (Fimp) si schiera a favore della limitazione dell’uso dei cellulari per i ragazzi durante l’orario scolastico. Secondo il presidente della Fimp, Antonio D’Avino, è una necessità imprescindibile per il benessere dei giovani. In merito all’ipotesi avanzata dal ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, di proibire l’utilizzo dei cellulari alle scuole elementari e medie, D’Avino ha dichiarato all’Adnkronos Salute:

«Crediamo fortemente nella limitazione dell’uso dei cellulari per i ragazzi anche a scuola. È una necessità ineludibile».

Educazione ai corretti stili di vita: una priorità per la Fimp

D’Avino evidenzia come i giovani stiano sempre più abusando della tecnologia digitale, sottolineando l’importanza di ridurre drasticamente l’utilizzo degli smartphone in classe. La Fimp sostiene l’idea che l’educazione ai corretti stili di vita debba tornare ad essere una priorità sia a scuola che in famiglia. Il presidente della Fimp raccomanda:

«Più sport all’aria aperta, meno sedentarietà davanti uno schermo».

Promuovere uno stile di vita sano e attivo

La proposta di limitare l’uso dei cellulari a scuola si inserisce in un più ampio contesto di promozione di uno stile di vita sano e attivo tra i giovani. La Fimp si impegna a sensibilizzare sia le istituzioni scolastiche che le famiglie sull’importanza di ridurre l’esposizione dei ragazzi alla tecnologia e di favorire invece attività fisiche all’aria aperta. Questo approccio mira a contrastare la crescente sedentarietà e a promuovere il benessere fisico e mentale delle nuove generazioni.

