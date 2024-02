Pensionato cade in mare a Trieste: rischia assideramento

Pensionato Rischia la Vita in Mare: Drammatico Salvataggio al Molo della Pescheria

Un pensionato appassionato di pesca è stato protagonista di un drammatico incidente nei pressi del Molo della Pescheria, lungo le Rive, in città. L’uomo è caduto in mare mentre cercava di evitare che la propria attrezzatura finisse in acqua. Nonostante fosse a breve distanza dalla riva, ha lottato per la vita rimanendo immerso nell’acqua gelida per diversi minuti. Le sue grida di aiuto sono state ascoltate solo quando agenti dell’Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima si sono accorti della sua presenza mentre si dirigevano verso le rive cittadine.

“L’uomo era aggrappato ai mitili, immerso fino alla gola, ma non riusciva a risalire per l’assenza di appigli.”

Salvataggio Eroico: Agenti Formano Catena Umana per Soccorrere il Pensionato

Gli agenti, una volta individuato il pensionato in difficoltà, hanno formato una catena umana per riuscire a tirarlo fuori dall’acqua. Nonostante la bassa profondità, l’uomo era in una situazione critica a causa dell’ipotermia. Grazie all’azione tempestiva e coordinata degli agenti, il pensionato è stato portato in superficie e soccorso con cure immediate. Presentava evidenti segni di assideramento e spasmi dovuti alla temperatura estremamente bassa dell’acqua.

“Formando una catena umana, gli agenti sono riusciti a issare in superficie il pensionato che aveva evidenti segni di assideramento con anche spasmi dovuti all’ipotermia.”

Incidente Avvenuto il 15 Febbraio: Pensionato Trasportato in Ospedale

L’incidente si è verificato nella prima mattinata del 15 febbraio, ma la notizia del salvataggio è stata diffusa solo successivamente. Dopo essere stato soccorso e ricevute le prime cure sul posto, il pensionato è stato trasportato d’urgenza in ospedale per ricevere le cure necessarie a causa dell’ipotermia e dello choc subito. L’intervento rapido ed efficace degli agenti ha permesso di evitare una tragedia e di salvare la vita al pensionato coinvolto nell’incidente in mare.

Questo è stato il racconto di un salvataggio eroico che ha visto protagonisti gli agenti della Polizia di Frontiera Marittima, pronti a intervenire in situazioni di emergenza per proteggere la vita dei cittadini anche nelle condizioni più estreme.

About The Author