Perdita acqua radioattiva da centrale Fukushima: situazione critica in Giappone

Fuoriuscita di acque contaminate a Fukushima: 5,5 tonnellate di materiale radioattivo riversato

La centrale nucleare di Fukushima Daiichi, situata sulla costa orientale del Giappone, ha subito una fuoriuscita di 5,5 tonnellate di acque contaminate con materiale radioattivo. La notizia è stata riportata dalla Fukushima Central Television, che ha citato la Tokyo Electric Power Company (Tepco), l’azienda responsabile della gestione della centrale. Secondo quanto riportato, l’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 8.53, ora locale, quando i lavoratori, durante un’ispezione, hanno scoperto una perdita da un dispositivo utilizzato per purificare l’acqua contaminata proveniente dal nucleare.

La maggior parte dell’acqua fuoriuscita sembra essere penetrata nel terreno circostante e un controllo effettuato nel canale nelle vicinanze non ha rilevato alcuna variazione significativa dei livelli di radiazioni. Tuttavia, la Tepco ha precisato che l’area in cui si è verificata la fuoriuscita è vietata all’accesso.

Monitoraggio delle radiazioni e misure di sicurezza

Dopo l’incidente, la Tepco ha avviato un monitoraggio costante dei livelli di radiazioni nell’area circostante per valutare eventuali rischi per la salute pubblica. Al momento, non sono state segnalate conseguenze immediate sulla popolazione locale o sull’ambiente circostante.

La centrale nucleare di Fukushima Daiichi è stata gravemente danneggiata nel 2011 a seguito di un terremoto e di uno tsunami che hanno causato un incidente nucleare di livello 7, il massimo nella scala internazionale degli eventi nucleari. Da allora, la Tepco ha lavorato per contenere la situazione e per gestire le acque contaminate accumulate nella centrale.

Impatto ambientale e preoccupazioni sulla sicurezza

L’incidente odierno solleva nuove preoccupazioni sulla sicurezza della centrale nucleare di Fukushima Daiichi e sull’impatto ambientale delle acque contaminate. Nonostante gli sforzi per risolvere la situazione, la gestione delle acque radioattive rimane una sfida complessa e delicata.

Secondo un portavoce della Tepco: “Stiamo lavorando per risolvere il problema e per garantire la sicurezza dell’area circostante. Continueremo a monitorare attentamente la situazione e ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere la salute pubblica e l’ambiente”.

La fuoriuscita di acque contaminate a Fukushima rappresenta un promemoria dei rischi associati all’energia nucleare e della necessità di adottare misure rigorose per garantire la sicurezza delle centrali e la gestione adeguata dei rifiuti radioattivi.

