Pericoli dell’engue con l’arrivo del caldo

Italia a rischio malattie tropicali: l’allarme di Gianni Rezza

Gianni Rezza, professore straordinario di Igiene all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ha lanciato l’allarme su come l’Italia potrebbe diventare un terreno fertile per le malattie tropicali. In un’intervista a ‘La Stampa’, Rezza ha sottolineato che la globalizzazione e il cambiamento climatico stanno creando le condizioni affinché malattie come la Dengue possano diffondersi anche nel nostro Paese.

La globalizzazione da un lato e la tropicalizzazione del nostro clima dall’altro non possono più farci sentire al riparo da infezioni che rischiano di diventare endemiche anche da noi, visto che le zanzare con le quali si trasmettono si aggirano nelle nostre case anche d’inverno.

Malattie neglette: un pericolo in agguato

Le malattie neglette, nonostante colpiscano milioni di persone nel mondo, sono spesso trascurate dalla ricerca e dalle risorse sanitarie. Rezza ha evidenziato che queste patologie, tra cui la Dengue e la Chikungunya, stanno dimostrando di poter diffondersi anche in Paesi come l’Italia, mettendo a rischio la salute pubblica.

“Si chiamano così, malattie neglette, non perché siano rare, ma perché sono diffuse in Paesi poveri, che non hanno risorse per acquistare farmaci e vaccini”, ha spiegato Rezza. “Oggi non possiamo più sentirci al sicuro nemmeno alle nostre latitudini.”

La ricerca su queste malattie è fondamentale per prevenire eventuali epidemie.

La Dengue e la Chikungunya sono solo due esempi di malattie tropicali che potrebbero diffondersi in Italia.

Vaccinazione e prevenzione: le azioni necessarie

Rezza ha sottolineato l’importanza della vaccinazione contro la Dengue per coloro che viaggiano in zone endemiche e per chi ha già contratto l’infezione in passato. Inoltre, ha evidenziato la necessità di aumentare la sorveglianza e le misure preventive per evitare la diffusione del virus in Italia.

“Il ministero della Salute ha inviato una circolare per intensificare la sorveglianza e disinfettare le merci provenienti da Paesi a rischio”, ha dichiarato Rezza. “Con l’arrivo del caldo, sarà essenziale aumentare la vigilanza e disinfestare le aree verdi per prevenire la diffusione delle zanzare vettici del virus.”

Il vaccino Qdenga si è dimostrato efficace nel prevenire la Dengue.

La prevenzione e la sorveglianza attiva sono fondamentali per contrastare la diffusione delle malattie tropicali.

In conclusione, la minaccia delle malattie tropicali in Italia richiede un’azione preventiva e di ricerca per proteggere la salute pubblica e prevenire eventuali epidemie. La collaborazione tra istituzioni e cittadini è fondamentale per affrontare questa sfida emergente.

