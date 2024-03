Persiste il brutto tempo in Italia: previsioni meteo dettagliate - Occhioche.it

Neve, temporali e vento: il meteo avverso continua a colpire l’Italia

Il meteorologo Lorenzo Tedici del sito www.iLMeteo.it conferma l’arrivo di abbondanti nevicate al nord, temporali e possibili grandinate sul territorio italiano. Le precipitazioni intense colpiranno gran parte del nord e il versante tirrenico, spostandosi nel pomeriggio sul resto del Paese. Il vento sarà protagonista, con burrasche soprattutto al centro-sud, e i mari di Ligure e Sardegna saranno agitati. Ma non è finita qui, perché arriverà anche la sabbia del deserto che colorerà l’Italia di tonalità ocra sahariano.

Previsioni per le festività pasquali: da Giovedì Santo a Pasquetta

Giovedì santo vedrà ancora un tempo instabile al centro-nord, con fenomeni in esaurimento e qualche schiarita. Tuttavia, da Venerdì Santo in poi un anticiclone africano farà aumentare le temperature ovunque, soprattutto al centro-sud, regalando giornate soleggiate, fatta eccezione per alcuni rovesci sulle Alpi e Liguria venerdì e al nord-ovest sabato.

Per Pasqua, il sud potrebbe vivere una domenica quasi estiva con temperature fino a 32°C, mentre al centro il caldo si farà sentire. Al nord e localmente sull’Alta Toscana la giornata sarà meno definita. Lunedì dell’Angelo potrebbe portare temporali al nord e parte del centro.

Dettagli delle previsioni giornaliere

Mercoledì 27 : al nord maltempo al mattino con miglioramenti serali, al centro rovesci e temporali alternati a schiarite, al sud maltempo nel pomeriggio.

: al nord maltempo al mattino con miglioramenti serali, al centro rovesci e temporali alternati a schiarite, al sud maltempo nel pomeriggio. Giovedì 28 : instabilità al nord soprattutto al mattino, situazione variabile al centro, miglioramento al sud.

: instabilità al nord soprattutto al mattino, situazione variabile al centro, miglioramento al sud. Venerdì 29: soleggiato al nord con possibili acquazzoni, soleggiato al centro, bel tempo e caldo al sud.

Tendenza: sabato soleggiato tranne rovesci al nord-ovest, Pasqua instabile al nord e caldo al sud, Pasquetta con temporali locali da nord-ovest a nord-est e in Toscana.

Con queste previsioni dettagliate, gli italiani potranno pianificare al meglio le loro festività pasquali, consapevoli dei cambiamenti meteorologici imminenti e del tempo instabile che persiste, ma che si spera migliori in occasione della Pasqua e della Pasquetta.