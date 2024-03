Persistente Atto di Vandalismo sulla Sepoltura di Michele Merlo

Continua Profanazione della Tomba di Michele Merlo

La tomba di Michele Merlo, giovane cantante tragicamente scomparso a causa di una leucemia fulminante, è stata di nuovo oggetto di vandalismi. Non è la prima volta che il luogo di sepoltura del talentuoso artista è stato violato, con furti passati di oggetti personali come foto, fiori e peluche. Questa volta, però, è stato rubato un libro.

Il Volume Sottratto dalla Tomba di Michele Merlo

Il libro trafugato dalla tomba di Michele Merlo è il romanzo intitolato “Con il cuore tra le righe”, scritto dall’autrice Alice Porta in omaggio al cantante. Quest’atto vandalico ha scosso coloro che mantengono viva la memoria di Michele Merlo. L’insulto indirizzato alla scrittrice al posto del libro sottratto è stato particolarmente inquietante.

La Solidarietà dell’Associazione Romantico Ribelle

L’Associazione Romantico Ribelle, creata in memoria di Michele Merlo e presieduta dai suoi genitori, ha espresso la sua indignazione di fronte a questo vile gesto. Il ricavato della vendita del libro sottratto sarà destinato ai progetti dell’associazione, impegnata a preservare l’eredità artistica di Michele.

L’Appello dell’Associazione alla Comunità

Tramite i social media, l’Associazione Romantico Ribelle ha diffuso un comunicato forte e inequivocabile: “Il vandalismo sulla tomba di Michi è totalmente vergognoso. Non possiamo tollerare il furto e l’offesa verso oggetti che rappresentano un legame tangibile con Michele Merlo e la sua memoria“.

Una Chiara Avvertenza per i Vandalici

L’appello si conclude con un messaggio deciso: “Chiunque osi commettere tali atti di vandalismo non è benvenuto sulla tomba di Michele e sulle nostre piattaforme digitali. È imperativo riflettere sul rispetto e sulla dignità, in onore di Michele e della sua famiglia. Vergognatevi e astenetevi dall’agire in gesti così riprovevoli“.