Pet Therapy: Trilli, la cavallina che dona sorrisi ai bambini negli hospice Vidas

La pet therapy negli hospice Casa Vidas e Casa Sollievo Bimbi

Cani, gatti, conigli, porcellini d’India e persino una cavallina di nome Trilli sono gli animali che fanno parte della squadra del buonumore negli hospice Casa Vidas e Casa Sollievo Bimbi. Questi luoghi accolgono pazienti adulti e bambini in fase avanzata di malattia, offrendo loro cure palliative e supporto emotivo.

La missione di Trilli nel regalare sorrisi

La cavallina Trilli, una pony Shetland di 11 anni, ha un nome che richiama la famosa fatina di Peter Pan. La sua missione è quella di portare un po’ di magia nella vita di adulti e soprattutto bambini gravemente malati. La pet therapy svolge un ruolo importante in luoghi come questi, offrendo un sollievo momentaneo dalla sofferenza fisica e psicologica delle persone malate, dei loro familiari e degli operatori e volontari che si prendono cura di loro.

La pet therapy negli hospice Vidas e Sollievo Bimbi

L’hospice Casa Vidas, che offre assistenza gratuita ai malati inguaribili e alle loro famiglie da 40 anni, ha introdotto la pet therapy nel 2012 come supporto alle cure palliative. Questa forma di terapia è stata estesa anche all’hospice pediatrico, Casa Sollievo Bimbi, che è composto da 6 mini appartamenti per le famiglie dei piccoli pazienti. Qui, i bambini possono socializzare negli spazi comuni e ricevere supporto medico, emotivo ed educativo da un’équipe specializzata in cure palliative pediatriche. La pet therapy viene svolta in collaborazione con gli operatori specializzati di Equi-librarsi APS Pet-Therapy, un’associazione che si occupa di ippoterapia, interventi assistiti con gli animali e riabilitazione equestre. Oltre a Trilli, fanno parte della squadra per la pet therapy anche cani, porcellini d’India e altri animali.

La presenza di Trilli negli hospice Vidas è un evento mensile. Grazie al suo addestramento specifico, la cavallina può muoversi agilmente in qualsiasi ambiente e può essere accarezzata e coccolata da tutte le persone malate, anche da quelle che sono impossibilitate a muoversi dal letto. L’interazione con Trilli crea stupore ed emozioni straordinarie, poiché non è comune incontrare animali così grandi in contesti simili. La presenza di Trilli può davvero cambiare la giornata di chi è ricoverato, offrendo un momento di distrazione e gioia in mezzo alle terapie e all’attesa delle cure.

La responsabile della degenza in Casa Vidas, Lia Biagetti, racconta di un momento particolare in cui la figlia di una paziente capì che sua madre non stava avendo un’allucinazione a causa delle sue gravi condizioni di salute, ma che c’era davvero una pony nel corridoio. Anche Daniela Beretta, responsabile di Equi-librarsi APS, ha raccontato un aneddoto in cui un bambino ospite di Casa Sollievo Bimbi, che non parlava né mangiava più, ha ritrovato la voce e l’appetito dopo aver trascorso un’ora con Trilli.

La pet therapy si conferma quindi un’importante risorsa per offrire comfort e sollievo a pazienti e familiari in momenti difficili, dimostrando che la presenza di animali può davvero fare la differenza nella vita di chi è malato.

About The Author