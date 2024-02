Petit avverte il Real: Mbappé stanco della Francia. Resta o parte?

Emmanuel Petit avverte il Real Madrid sull’arrivo di Mbappé

Emmanuel Petit ha concesso un’intervista al quotidiano As, toccando diversi punti, tra cui il potenziale trasferimento di Kylian Mbappé al Real Madrid. L’ex calciatore della nazionale francese ha lanciato un avvertimento ai blancos. “Se Mbappé dovesse andare a Madrid, potrebbe creare problemi. Non solo in termini di salario nello spogliatoio, ma anche per quanto riguarda la leadership. Bellingham è stato straordinario, così come Vinicius, e se arrivasse al Real Madrid, dovrebbe giocare come attaccante, proprio come ha fatto di recente al PSG. Ma sappiamo tutti che non è la sua posizione migliore. Ci sono molte domande e poche risposte”.

La stanchezza di Emmanuel Petit riguardo alla situazione di Mbappé

“In Francia siamo tutti stanchi, ogni sei mesi c’è sempre la stessa storia sul tavolo. Parte? Resta? È felice? Ha fatto una buona colazione stamattina? Ha fatto la cacca? Anche in Francia siamo stufi. Capisco che anche i giocatori siano sconvolti da questa situazione, perché tutta l’attenzione è sempre concentrata su Mbappé. Non si parla del PSG, si parla sempre di Mbappé. Quindi potrebbe essere un problema per alcuni giocatori gestire questa situazione”.

