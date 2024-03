Petit: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul rapper di Amici nipote dell’attrice Nadia Rinaldi

Biografia e carriera di Petit

Petit, con il vero nome di Salvatore Moccia, è un giovane talento proveniente da Roma, classe 2004, che ha incuriosito il pubblico di Amici. Sin da bambino mostra passione per la musica, iniziando a scrivere canzoni a soli 13 anni e dedicandosi con determinazione alla sua crescita artistica come cantante. Il singolo Taki Taki, rilasciato nel 2022, ha già ottenuto un discreto successo con circa 22mila stream su Spotify, ponendo Petit sulla mappa musicale come un artista emergente da tenere d’occhio.

I passi verso il successo ad Amici

L’ingresso di Petit ad Amici è stato supportato dal giudice Rudy Zerbi, che sin dall’inizio ha creduto nel talento del giovane rapper romano, offrendogli un’opportunità concreta di crescita. Durante il percorso ad Amici, Petit ha dimostrato una costante evoluzione artistica, presentando singoli inediti come Brooklyn e Che fai, oltre a esibizioni di cover che hanno catturato l’attenzione del pubblico e ottenuto apprezzamenti anche dai grandi nomi della musica italiana come Takagi e Ketra. Nonostante un momento di difficoltà a gennaio, rischiando l’eliminazione a favore di un concorrente, Petit è riuscito a sorprendere tutti conquistando la maglia dorata del Serale il 25 febbraio, dimostrando la sua determinazione e resilienza nel perseguire il successo.

La vita privata e le curiosità su Petit

Al di là della sua carriera musicale, Petit mostra un lato più intimo e privato di cui si sa poco al momento. La sua vita sentimentale rimane avvolta nel mistero, anche se durante il percorso ad Amici ha instaurato un particolare legame con la ballerina Marisol. Interessanti dettagli sulla sua storia familiare emergono: Petit ha origini francesi da parte di madre e napoletane da parte di padre. Prima di dedicarsi interamente alla musica, giocava a calcio come centrocampista nell’under 14 dell’Avellino fino al 2022. Attualmente risiede a Roma con la madre, e un particolare legame di parentela lo lega all’attore Riccardo Mandolini, il cui personaggio è apprezzato nella serie Netflix Baby, interpretando Damiano. I due sono cugini e entrambi sono legati all’attrice Nadia Rinaldi, zia di Petit, che si distingue nel panorama teatrale e cinematografico italiano.

Curiosità e playlist di Petit su Spotify

Oltre all’ascesa musicale e al percorso ad Amici, Petit condivide con i fan alcuni dettagli curiosi che arricchiscono il suo profilo pubblico. Grazie a un account Instagram seguito da migliaia di follower, il rapper romano offre uno sguardo più ravvicinato alla sua vita e alla sua crescita artistica. Se sei un fan di Petit e vuoi scoprire le sue migliori canzoni, puoi trovare una playlist dedicata su Spotify, che ti permetterà di immergerti nel suo talento e nella sua bravura musicale, pronte ad accompagnarti in ogni momento della tua giornata.