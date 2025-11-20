Petrucci torna a MARCA by BolognaFiere 2026 con tutto il gusto del bosco

Ultimo aggiornamento il 20 Novembre 2025 by Emiliano Belmonte
Anche nel 2026 Petrucci conferma la sua presenza a MARCA by BolognaFiere, l’importante fiera dedicata alla distribuzione moderna e ai prodotti a marca del distributore (MDD).
L’azienda, da sempre punto di riferimento nel settore dei funghi, porterà in fiera tutta la qualità della tradizione italiana unita a un approccio innovativo alla lavorazione e alla valorizzazione delle materie prime.
📅 14 – 15 gennaio 2026
📍 Padiglione 21, Stand B84 – BolognaFiere
Le novità Petrucci: Fungo Quercetto e Funghi Porcini con Patate Italiane
Il Fungo Quercetto: un’eccellenza europea
Tra i protagonisti dello stand Petrucci torna il celebre Fungo Quercetto.
Coltivato in Europa e affettato con cura per preservarne la fragranza naturale, il Quercetto rappresenta la sintesi perfetta tra artigianalità, qualità e sostenibilità.
Funghi Porcini e Patate Italiane: pronti da gustare
Grande attesa anche per la nuova proposta Funghi Porcini e Patate Italiane, un piatto genuino e saporito che celebra la semplicità della cucina tradizionale.
Pronto da gustare in pochi minuti, questo mix equilibrato unisce il sapore deciso dei porcini alla morbidezza delle patate, con tutta la qualità 100% italiana che contraddistingue i prodotti Petrucci.
Showcooking dal vivo: i funghi diventano protagonisti
Durante i due giorni di fiera, Petrucci proporrà uno showcooking dal vivo per mostrare tutta la versatilità dei funghi in cucina.
Chef e visitatori potranno scoprire come trasformare i prodotti Petrucci in piatti semplici, genuini eirresistibili, ideali per la ristorazione e per la grande distribuzione.
Petrucci a MARCA 2026: il gusto del bosco in ogni ricetta
La partecipazione a MARCA by BolognaFiere 2026 rappresenta per Petrucci un’occasione per confermare il proprio impegno verso la qualità, la trasparenza e l’innovazione alimentare.
Con il suo Fungo Quercetto e le nuove specialità pronte da gustare, l’azienda rinnova la promessa di portare sulle tavole italiane il vero sapore del bosco, con la passione e la cura che da sempre la contraddistinguono.
