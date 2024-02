Piantedosi: mancanza di azioni governative contro il dissenso

Matteo Piantedosi: Nessun Disegno del Governo per Reprimere il Dissenso Politico

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha respinto categoricamente le voci riguardanti un presunto disegno del Governo per reprimere il dissenso politico attraverso le forze di polizia durante i servizi di ordine pubblico. In risposta al question time alla Camera, Piantedosi ha sottolineato:

«Non vi è, e mai vi potrà essere alcuna direttiva ministeriale in tal senso e, neanche, indicazioni volte a cambiare le regole operative di gestione dell’ordine pubblico, da sempre improntate a cautela, equilibrio e professionalità, a prescindere dal colore politico del Governo in carica».

Ruolo delle Forze di Polizia: Garantire Sicurezza nelle Manifestazioni Pubbliche

Il ministro Piantedosi ha evidenziato che, anche nei recenti eventi verificatisi a Torino, Napoli e Bologna, il maggior numero di feriti è stato tra gli appartenenti alle forze di polizia. Ha sottolineato che l’azione delle forze di polizia, pilastri fondamentali di una democrazia consolidata come quella italiana, mira esclusivamente a garantire che le manifestazioni pubbliche si svolgano in condizioni di piena sicurezza. Ha dichiarato:

«Il loro ruolo non può essere rappresentato in termini oppositivi o antagonistici ai manifestanti. La loro presenza è, invece, espressione di un’esigenza fondamentale della democrazia ovvero che il dissenso, anche quello più aspro, possa essere sempre manifestato, senza alcun timore o censura, e, come ho detto, in piena sicurezza».

Formazione Continua per le Forze di Polizia: Serenità Necessaria per Gestire Rischi

Il ministro Piantedosi ha evidenziato l’importanza dell’attività formativa degli operatori di polizia, che attraverso percorsi professionali specifici acquisiscono costantemente tecniche di intervento adeguate e aggiornate. Ha concluso auspicando che non vi sia alcuna tentazione di coinvolgere il lavoro delle forze di polizia nel conflitto politico, sottolineando che esse devono poter operare, soprattutto nei servizi di ordine pubblico, con la necessaria serenità per gestire i rischi legati a contesti impegnativi.

