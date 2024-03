Piattaforme streaming: una vasta scelta a portata di clic

Siamo circondati da una miriade di film che hanno conquistato le scene cinematografiche negli ultimi mesi. Alcuni titoli ancora proiettati al cinema, altri pronti a fare ritorno dopo il trionfo degli Oscar, e altri ancora disponibili su varie piattaforme streaming, pronti da noleggiare. Un esempio lampante è “Anatomia di una caduta”, disponibile a pagamento su Sky Primafila, Infinity+, Prime Video, Rakuten e Apple tv+. La varietà di opzioni è mozzafiato: basta un telecomando o una ricerca online per immergersi completamente nel magico mondo del cinema.

“Barbonheimer” e la duplice proposta di intrattenimento

Un duello cinematografico avvincente avvolge due pellicole destinate a far parlare di sé: “Barbie” e “Oppenheimer”. Dopo aver celebrato in modo unico e indimenticabile il panorama cinematografico, entrambi i film sono pronti a riconquistare la nostra attenzione. Sky, con la sua programmazione dedicata al mondo del cinema, proporrà entrambe le pellicole: “Barbie” su Sky Cinema Uno, Now e in modalità on demand dall’22 aprile, mentre “Oppenheimer”, il trionfatore degli Oscar 2024, sarà disponibile a partire dal 29 aprile. Chi non vuole attendere può tranquillamente noleggiarli su diverse piattaforme streaming a disposizione.

La magia di “Povere Creature!” su Disney+

Il prossimo 14 marzo sarà una data da segnare in rosso sul calendario: “Povere Creature!”, il film che vede protagonista l’acclamata Emma Stone, sarà finalmente disponibile su Disney+. Un’opera diretta da Yorgos Lanthimos, arricchita dalla presenza di talenti come Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Ramy Youssef e Jerrod Carmichael. Un concentrato di emozioni e storie da non lasciarsi sfuggire.

“Io Capitano” e il sodalizio con Sky

“Io Capitano”, opera firmata da Matteo Garrone, si è guadagnata una nomination importante ai premi, dimostrando il suo valore cinematografico. Disponibile su Sky Cinema e in modalità on demand, il film offre uno spaccato emozionante e coinvolgente, pronto a regalarci una visione unica. Stessa sorte per “Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno”, il cui mix di azione e adrenalina si è fatto strada agli Oscar, ottenendo la nomination per i Migliori effetti visivi.

Dai cinema alle piattaforme: un mondo da scoprire

Pellicole come “The Holdovers” e “La zona di interesse” continuano a mantenere viva la magia del cinema con le loro storie avvincenti e i loro personaggi indimenticabili. Il capolavoro di Alexander Payne e Jonathan Glazer sono ancora disponibili nelle sale, offrendo spunti di riflessione e emozioni senza tempo. Inoltre, opere come “Il ragazzo e l’airone” di Hayao Miyazaki continuano a incantare il pubblico, portando nelle sale una ventata di freschezza e originalità.

Netflix: alla scoperta di gemme nascoste

Netflix si conferma una miniera preziosa di opere cinematografiche, offrendo a un vasto pubblico film come “Maestro” e “La meravigliosa storia di Henry Sugar”. Nonostante diverse nomination, “Maestro” non è riuscito a ottenere una statuetta, ma ha comunque lasciato il segno grazie a una regia ispirata e a un cast di grande talento. Un’opera a sorpresa è invece “La meravigliosa storia di Henry Sugar”, un vero gioiello cinematografico ricco di emozioni e suggestioni.

Prime Video: tesori da scoprire

Prime Video regala al pubblico autentiche perle cinematografiche come “American Fiction” e “Killers of the Flower Moon”. Il film diretto da Cord Jefferson e il capolavoro di Martin Scorsese con Robert De Niro e Leonardo DiCaprio sono opere imperdibili, capaci di catturare l’attenzione e l’immaginazione degli spettatori. Un tuffo nel mondo del cinema che non deluderà le aspettative degli amanti del grande schermo.