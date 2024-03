Piemonte sotto allerta: un monitoraggio costante per la sicurezza nelle montagne

Una regione in allarme

Il Piemonte si trova attualmente sotto allerta arancione per rischio valanghe, con particolare riferimento alle zone montane del Toce, della Valsesia, della Valle Cervo e della Valchiusella. Questa situazione ha portato all’apertura della sala operativa della Protezione Civile regionale, attiva sin dalle ore 16 di oggi per vigilare sulle condizioni e coordinare eventuali interventi d’emergenza.

Allerta gialla e nuove criticità

Oltre all’allerta arancione, si segnala un’allerta gialla per il rischio valanghe anche su altri settori alpini. Le prospettive a breve termine vedono un passaggio all’allerta gialla per il rischio idrogeologico sull’arco alpino e sulle pianure a partire da domani. L’evolversi meteo prevede un aumento delle precipitazioni, soprattutto nel settore settentrionale piemontese, seguito da una seconda fase di precipitazioni concentrate sul nord e sui settori alpini meridionali. Ciò sarà accompagnato da un rinforzo dei venti su tutte le aree meridionali e alpine.

Appello alla prudenza

In questo contesto di allerta, la Regione Piemonte lancia un appello alla cittadinanza affinché presti massima attenzione in caso di spostamenti nelle aree montane. La sicurezza e la cautela devono essere le priorità per tutti coloro che si trovano o intendono recarsi in tali zone.