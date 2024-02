Piene sul litorale romano: assaggio di primavera

Primavera Anticipata sul Litorale Romano: Affluenza Record di Visitatori

Dopo l’anticipato assaggio di ieri, la primavera si è manifestata in grande stile oggi sul litorale romano, attirando un gran numero di persone desiderose di godersi il tepore del sole e dell’aria marina. Le spiagge sono state invase da visitatori in cerca di passeggiate rilassanti, aperitivi al tramonto e pranzi nei locali all’aperto o direttamente sulla sabbia, offerti da stabilimenti balneari e chioschi attrezzati. Tra le mete più gettonate, i ristoranti nei centri cittadini che propongono piatti di pesce fresco, come la classica frittura di pesce e gli spaghetti alle vongole, soddisfando le papille gustative di chi desidera assaporare i sapori del mare anche fuori stagione.

Roma: una giornata di sole con temperature gradevoli, intorno ai 16-17 gradi, e una piacevole brezza marina ha attratto numerosi romani e turisti stranieri sul litorale romano, da Ostia a Fiumicino, da Fregene a Ladispoli. I porti di Fiumicino e Ostia sono stati presi d’assalto da coloro che amano passeggiare lungo il mare, ammirare i pescherecci ormeggiati e le imbarcazioni da diporto. Gli amanti delle due ruote hanno affollato le piste ciclabili, mentre chi predilige il jogging ha percorso i lungomare. I parchi pubblici e le pinete sono stati animati da famiglie in cerca di svago per i più piccoli e luoghi ideali per pic-nic all’aria aperta. Scene quasi estive si sono viste al pontile e in piazza Anco Marzio ad Ostia, nella Darsena e nel Borgo Valadier a Fiumicino, e nel Villaggio dei Pescatori a Fregene, con un’atmosfera che ricorda l’estate. In mare, vele, sup e barche da diporto hanno colorato l’orizzonte, aggiungendo un tocco di vivacità alla giornata.

