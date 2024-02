Pier Silvio Berlusconi propone a Fazio: la reazione istantanea

Pier Silvio Berlusconi propone a Fabio Fazio di passare a Mediaset

Durante l’omaggio televisivo “Dedicato a Maurizio Costanzo”, organizzato da Maria De Filippi e condotto da Fabio Fazio, Pier Silvio Berlusconi ha ricordato il legame tra il defunto giornalista e suo padre, Silvio Berlusconi. Ha raccontato come il fondatore di Forza Italia convinse Costanzo a lavorare per lui, arrivando persino a accompagnarlo fino al vagone letto. È stato in questo momento che Pier Silvio ha fatto una proposta a Fazio.

“Quando tu verrai finalmente da noi anche io sento di avere l’intuizione che potrai diventare quotidiano. Se lo vuoi noi siamo qua! Anche io ti accompagnerò fino al vagone letto”, ha dichiarato Pier Silvio, cogliendo di sorpresa Fazio, il quale ha risposto: “Ne parliamo fra qualche anno perché io sono appena all’inizio!”.

Pier Silvio Berlusconi propone a Fazio di trasmettere quotidianamente “Che Tempo Che Fa”

Pier Silvio ha menzionato l’idea di trasmettere quotidianamente il Maurizio Costanzo Show, suggerita in passato da suo padre a Costanzo. Ha espresso la disponibilità a trasmettere tutti i giorni Che Tempo Che Fa. Fazio, seppur disorientato, ha ricordato di essere legato contrattualmente a Nove per quattro anni. Tuttavia, nel mondo della televisione, le sorprese non mancano mai e potrebbe esserci spazio per nuove opportunità.

Maria De Filippi rompe il silenzio in “Dedicato a Maurizio Costanzo”

Dopo un anno dalla morte di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi ha deciso di parlare pubblicamente durante l’omaggio televisivo dedicato al marito. Ha confessato di aver evitato dichiarazioni pubbliche per non banalizzare il dolore e l’amore. L’evento è stato caratterizzato da aneddoti divertenti e un clima disteso, come desiderato da Costanzo. La conduzione di Fazio, insolita per Mediaset, è stata apprezzata per la sua impeccabilità.

