Pierce Brosnan e Paris: una foto esclusiva per Paul Shark

Pierce Brosnan e il figlio Paris protagonisti della nuova campagna Primavera/Estate

La collezione Primavera/Estate di Paul & Shark ha un nuovo capitolo nel racconto “A Father and Son Tale”, con Pierce Brosnan e il figlio Paris come protagonisti. La campagna, realizzata in collaborazione con il fotografo Giampaolo Sgura e la stylist Anna Dello Russo, presenta una serie di immagini che ritraggono padre e figlio in un “non luogo”, mettendo in risalto l’essenzialità e l’emozione di un rapporto generazionale.

Un racconto di complicità e autenticità

L’obiettivo di Giampaolo Sgura è catturare la spontaneità dei gesti, degli sguardi e degli abbracci, creando una serie di scatti emozionali. L’ambientazione indoor neutra mette al centro del racconto l’essenza profonda di un rapporto padre-figlio così autentico. I capi della nuova collezione Paul & Shark sono i protagonisti insieme a Pierce e Paris, con una palette di colori ispirata al mare. Le sfumature di azzurro si intrecciano con il verde acqua, richiamando le superfici del mare aperto. L’iconico blu Paul & Shark rimane il punto di partenza e di arrivo dell’intero racconto. Pullover degradé, polo in maglia di cotone, giubbotti leggeri e field jacket in Typhoon Platinum, antivento e antipioggia, completano i look, insieme a camicie, bermuda e pantaloni in lino e cotone.

Una narrazione per immagini

La campagna Primavera/Estate di Paul & Shark è una narrazione per immagini, che cattura l’attenzione grazie agli scatti d’autore di Giampaolo Sgura. L’obiettivo è trasmettere l’essenza di un rapporto padre-figlio attraverso la spontaneità e l’autenticità dei momenti immortalati. Come sottolinea lo stylist Anna Dello Russo: “Questa campagna è un omaggio alla complicità tra un padre e un figlio, un legame che va oltre le parole e si esprime attraverso gesti e sguardi. I capi della collezione Paul & Shark diventano il mezzo per raccontare questa storia, con il mare come sfondo ispiratore“.

La campagna Primavera/Estate di Paul & Shark con Pierce Brosnan e il figlio Paris è un’ode alla complicità e all’autenticità di un rapporto familiare. Le immagini di Giampaolo Sgura catturano l’essenza di questo legame, mentre i capi della collezione Paul & Shark completano i look con stile e funzionalità. Una campagna che trasmette emozioni e mette in risalto l’importanza dei legami familiari, attraverso la moda e la bellezza del mare.

