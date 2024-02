Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci: imbarazzante incontro dopo il flirt al GF

Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci: Il Reunion dopo il flirt al GF VIP

Durante la trasmissione “La Vita in diretta” si è verificato un momento molto atteso, con il ritorno in scena di una coppia molto amata: Pierpaolo Pretelli rivede Elisabetta Gregoraci dopo il flirt avuto al Grande Fratello VIP 2020. Pierpaolo è infatti l’inviato a Sanremo del programma in onda su Rai 1, mentre la Gregoraci si trovava in studio per commentare l’inizio della settimana del Festival dal famoso tavolo di Alberto Matano.

Pierpaolo Pretelli rivede Elisabetta Gregoraci dopo il flirt al GF VIP 5

Pierpaolo si trovava in collegamento da Sanremo, immerso nell’atmosfera vivace della città, mentre svolgeva il ruolo di inviato per il programma condotto da Alberto Matano. Nel frattempo, nel calore dello studio televisivo, Elisabetta era presente per promuovere con entusiasmo il suo nuovo programma, “Made in Italy”. Durante l’intervento coinvolgente di Pierpaolo, il conduttore ha spontaneamente suggerito un saluto tra i due ospiti. Tuttavia, la reazione di Pretelli è stata sorprendente, mostrando chiaramente un certo imbarazzo di fronte alla situazione.

Nonostante ciò, i due si sono salutati, ma qualcuno in studio ha scherzosamente fatto notare: “Giulia si arrabbia“, facendo riferimento alla presunta gelosia di Giulia Salemi, fidanzata di Pierpaolo Pretelli. Questa situazione ha creato una scena surreale che ha attirato l’attenzione sul web, con molti che hanno ricordato il flirt avvenuto durante l’edizione del Grande Fratello VIP 5 tra l’ex di Flavio Briatore e Pierpaolo.

Come è nato il flirt tra Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci? La loro storia

Durante il Grande Fratello VIP 5, Elisabetta e Pierpaolo hanno instaurato un legame molto stretto, anche se non hanno mai intrapreso una relazione ufficiale poiché la conduttrice lo considerava troppo immaturo. Inoltre, si è sempre ipotizzato che Elisabetta avesse già qualcun altro al di fuori della casa. Nonostante Alfonso Signorini abbia dedicato loro intere puntate e abbia puntato molto sulla loro potenziale relazione, l’ingresso di Giulia Salemi ha completamente cambiato la dinamica. Infatti, poco dopo la partenza di Elisabetta dal programma, tra Pierpaolo e Giulia si è subito creata una forte complicità. Nel corso del tempo, questa complicità si è trasformata in un fidanzamento all’interno della casa, diventando la coppia stabile che tutti noi amiamo.

