Pierpaolo Pretelli incontra la Gregoraci: uno scontro inaspettato

Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci: il ritorno della coppia amata

Durante la trasmissione “Vita in diretta” è avvenuto un momento speciale: il ritorno di una coppia molto amata, Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Mentre il giovane era collegato da Sanremo, dove sta svolgendo il ruolo di inviato per il programma di Alberto Matano, Elisabetta era presente in studio per promuovere “Mad in Italy”. Durante l’intervento di Pierpaolo, il conduttore ha voluto che i due si salutassero, ma la reazione di Pretelli è stata epica, visibilmente imbarazzato.

La storia dei Gregorelli durante il GFvip5

Durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci si è avvicinata molto a Pierpaolo Pretelli, anche se non sono mai diventati una coppia ufficiale a causa delle considerazioni della conduttrice sulla maturità di Pretelli e delle voci che la vedevano coinvolta con qualcun altro al di fuori del programma. Nonostante Alfonso Signorini abbia dedicato loro molte puntate e abbia puntato molto sulla loro relazione, l’ingresso di Giulia Salemi ha cambiato le carte in tavola.

La crisi dei Prelemi e il ritorno più forte che mai

Verso la fine del 2023, la relazione tra Giulia e Pierpaolo ha attraversato una crisi che ha generato molti rumors sulla fine del loro rapporto e sul fatto che Pretelli avesse lasciato la casa. Si è anche ipotizzato che la coppia avesse una relazione “contrattata” e che dovesse trovare il modo giusto di comunicarlo ai fan. La crisi è stata confermata dai diretti interessati, ma poco prima di Capodanno hanno annunciato di aver superato il momento difficile e di essere tornati più uniti che mai.

Oggi entrambi stanno lavorando a Sanremo, Pierpaolo grazie alla sua partecipazione a “Vita in diretta” e Elisabetta con “Tv Sorrisi e Canzoni”, condividendo anche questa importante esperienza.

