Pietro Genovese accusato di evasione: rinviato a giudizio dai domiciliari

Rinviato a giudizio Pietro Genovese per evasione dai domiciliari

Il Pietro Genovese, già condannato a cinque anni e quattro mesi per la tragica morte di Gaia von Freymann e Camilla Romagnoli, è stato rinviato a giudizio per l’accusa di evasione dai domiciliari. Le due ragazze di 16 anni furono investite e uccise dal giovane la sera del 22 dicembre 2019 a corso Francia, a Roma, mentre attraversavano la strada. Il nuovo procedimento riguarda i fatti del 16 gennaio 2021, quando Genovese era agli arresti domiciliari e, secondo l’accusa, i carabinieri non ottennero risposta al citofono durante un controllo di routine.

Non c’e’ alcuna immagine delle telecamere a circuito chiuso di Pietro Genovese mentre esce di casa. Non c’e’ prova dell’evasione – ha sottolineato in aula l’avvocato Gianluca Tognozzi, difensore di Genovese. Il processo è stato fissato per il 20 marzo.

