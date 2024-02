Pigozzi di Arval: Flotta e immatricolazioni certificano 2023 positivo

Arval Italia registra una crescita significativa nel 2023

Il 2023 è stato un anno di grande successo per Arval Italia, con risultati che dimostrano una crescita significativa nella flotta noleggiata e nelle immatricolazioni. La flotta noleggiata di Arval Italia ha registrato un aumento del 6,9%, confermando il ruolo di primo piano dell’azienda nel mercato italiano e nel Gruppo Arval. Inoltre, le immatricolazioni hanno raggiunto oltre 80.000 veicoli, segnando un aumento del 40% rispetto all’anno precedente, grazie anche a un incremento delle consegne. Questi risultati positivi sono stati sottolineati da Marco Pigozzi, direttore Marketing e Digital di Arval Italia, durante l’evento stampa “Arval media day: risultati, connessioni e percorsi di mobilità”, tenutosi presso la sede milanese di Bnp Paribas, la Torre Diamante.

Obiettivi per il 2024: espansione e consolidamento

Guardando al futuro, Arval Italia ha ambiziosi piani di espansione per il 2024. L’obiettivo è rafforzare la presenza dell’azienda sul territorio e migliorare la vicinanza con i clienti. Attualmente, Arval Italia conta sei flagship store in tutto il paese, ma entro la fine del 2024 si prevede di aumentare il numero a dieci. Questa strategia mira a essere più vicini al mercato e ai clienti, agendo in prima persona. Come afferma Pigozzi, “La presenza sul territorio, agendo in prima persona, perché lo store siamo noi, è il nostro modo di essere vicini al mercato, che continua a crescere”. Arval Italia si aspetta quindi di continuare il trend positivo iniziato nel 2023 anche nel 2024.

Arval Italia: un futuro promettente nel settore della mobilità

Arval Italia ha dimostrato di essere un attore di primo piano nel settore della mobilità, con una crescita significativa nel 2023 e ambiziosi piani per il futuro. La flotta noleggiata in continua espansione e le immatricolazioni in aumento sono un segno della fiducia dei clienti nell’azienda e della sua capacità di adattarsi alle esigenze del mercato. Con l’espansione dei flagship store in Italia, Arval Italia si impegna a offrire un servizio ancora migliore ai propri clienti, garantendo una presenza più capillare sul territorio. Come afferma Pigozzi, “Ci aspettiamo quindi per il 2024 il prolungamento del trend positivo già iniziato nel 2023”. Con una visione orientata al futuro e un impegno costante per l’innovazione, Arval Italia è pronta ad affrontare le sfide e le opportunità che il settore della mobilità offre.

About The Author