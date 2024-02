Pilota disertore russo trovato morto in Spagna - avvisatore.it

Maksim Kuzminov: La Morte del Pilota Russo in Spagna

Maksim Kuzminov, il pilota russo noto per la sua diserzione in Ucraina lo scorso agosto, è stato trovato morto a Villajoyosa, in Spagna. Le autorità ucraine hanno confermato la notizia, ma i dettagli del suo omicidio rimangono ancora oscuri. Secondo quanto riportato dalla Tass, sembra che Kuzminov potesse avere problemi legati all’alcol e alle droghe.

“Mi addolora quello che sta succedendo: gli omicidi, le lacrime, il sangue. In Ucraina non ci sono nazisti o fascisti, non voglio essere complice dei crimini russi”.

La Diserzione e la Fine Tragica di Kuzminov

Kuzminov era fuggito in Ucraina a bordo di un elicottero Mi-8, atterrando nella regione di Kharkiv e consegnandosi alle autorità locali. Tuttavia, insieme a lui c’erano altri due membri dell’equipaggio che furono successivamente eliminati. Secondo quanto dichiarato da un portavoce dell’intelligence militare ucraina, al pilota sarebbe stata offerta una ricompensa di 500.000 dollari per la sua diserzione.

Indagini in Corso e Dubbi sull’Identità

Attualmente, la Guardia Civil spagnola sta indagando sull’omicidio avvenuto martedì scorso a Villajoyosa. Tuttavia, sussistono dubbi sull’effettiva identità della vittima, con gli inquirenti che ipotizzano la possibilità di un’identità falsa. Nonostante i media spagnoli siano convinti che il cadavere ritrovato sia quello di Kuzminov, l’età della vittima non coincide con quella del pilota russo. La stampa locale parla di un possibile “regolamento di conti” e del ritrovamento del corpo senza vita di un uomo ucraino di 33 anni, ma le discrepanze sull’età sollevano ulteriori interrogativi su questo tragico evento.

