Maksim Kuzminov: Il Pilota Russo Ucciso in Spagna

Maksim Kuzminov, il pilota russo noto per la sua diserzione in Ucraina lo scorso agosto, è stato trovato morto a Villajoyosa, in Spagna, nell’area di Alicante. Le autorità ucraine hanno diffuso la notizia, basandosi sulle informazioni fornite dall’intelligence del ministero della Difesa. Il pilota sarebbe stato ucciso con arma da fuoco in un garage una settimana fa, ma i dettagli del caso, riportati anche dalla Tass, rimangono ancora oscuri. Secondo l’agenzia russa, Kuzminov avrebbe avuto problemi legati all’alcol e alle droghe.

“Mi addolora quello che sta succedendo: gli omicidi, le lacrime, il sangue. In Ucraina non ci sono nazisti o fascisti, non voglio essere complice dei crimini russi”.

La Diserzione di Kuzminov e la Sua Fine Tragica

Kuzminov aveva disertato attraversando il confine a bordo di un elicottero Mi-8, atterrando nella regione di Kharkiv e consegnandosi alle autorità ucraine. Il pilota aveva motivato la sua azione come una protesta contro l’invasione ordinata da Vladimir Putin. La sua dichiarazione rifletteva il suo rifiuto di essere coinvolto in atti violenti: “Mi addolora quello che sta succedendo: gli omicidi, le lacrime, il sangue”.

Indagini in Corso sulla Morte di Kuzminov

La Guardia Civil spagnola sta attualmente indagando sull’omicidio, avvenuto martedì scorso. Tuttavia, permangono dubbi sull’identità della vittima: gli inquirenti non escludono la possibilità che si tratti di un errore. I media spagnoli hanno riportato la scoperta del cadavere di un uomo ucraino di 33 anni il 13 febbraio, identificandolo come Kuzminov. Tuttavia, sorge un’ambiguità legata all’età, poiché il pilota russo aveva 27 anni, mentre la vittima ritrovata ne aveva 33, come riportato da Rbc-Ucraina.

