Pinamonti svela la sua cattiveria e il legame con la famiglia

Andrea Pinamonti: Errori dal Dischetto e Maleducazione negli Stadi

Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, ha recentemente affrontato il tema degli errori commessi dal dischetto durante l’ultima partita contro l’Atalanta. In un’intervista ai canali ufficiali del club neroverde, ha anche toccato il delicato argomento degli insulti e della maleducazione diffusi negli stadi e sui social. Riguardo alla mancata realizzazione del gol, Pinamonti ha dichiarato: “Sicuramente sono molto dispiaciuto per non aver segnato, sono il primo a voler far gol.“

Il calciatore ha sottolineato di non aver vissuto in modo negativo l’accaduto, consapevole che situazioni simili sono parte integrante della carriera sportiva: “Sono cose che capitano e che capiteranno ancora fino alla fine della mia carriera.” Pinamonti ha evidenziato di aver imparato a non lasciarsi influenzare dagli eventi esterni, riconoscendo la presenza di cattiveria e comportamenti irrazionali: “C’è tanta cattiveria, cose veramente folli.“

L’attaccante ha inoltre rivelato di essere riuscito a proteggersi da tali influenze negative, ma ha espresso preoccupazione per il coinvolgimento della sua famiglia e della sua compagna, non abituate a tali contesti: “Il problema è che tocca persone della mia famiglia, la mia ragazza, che non sono abituate a queste cose, e fanno stare male.” Pinamonti ha sottolineato la necessità di concentrarsi sul futuro e di reagire positivamente agli ostacoli incontrati, come dimostrato dalla determinazione nel prossimo match contro l’Empoli.

