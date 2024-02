Pioggia e neve minacciano il carnevale: le previsioni meteo

Temperature miti in Italia, ma il freddo sta tornando

Le temperature miti che hanno caratterizzato l’Italia negli ultimi giorni stanno per finire. Secondo il meteorologo Lorenzo Tedici del sito iLMeteo.it, l’aria primaverile durerà solo altri 5 giorni. L’anticiclone subtropicale e i venti meridionali hanno mantenuto le temperature al di sopra della media per questa stagione, ma a partire dal 12 febbraio si prevede un ritorno all’inverno, anche se non particolarmente rigido.

Un’ultima tregua prima del ritorno dell’inverno

Nonostante le previsioni di precipitazioni nel weekend, i venti di Scirocco e di ‘Libeccio caldo’ manterranno ancora un clima primaverile. Tuttavia, a partire dalla prossima settimana, le previsioni indicano un generale ritorno all’inverno. Le temperature saranno nella media per il periodo compreso tra il 12 febbraio e il 10 marzo, con un clima variabile.

Febbraio anomalo: temperature record

Il mese di febbraio è noto per essere freddo, ma quest’anno è stato sorprendentemente caldo. Negli ultimi giorni, le temperature sono arrivate fino a 23-24 gradi in Pianura Padana, molto al di sopra della media per questa stagione. Martedì 6 febbraio, ci saranno più nuvole al Nord e lungo la fascia tirrenica, ma le temperature raggiungeranno comunque i 25°C in Sardegna e Sicilia, ben al di sopra della media per l’inizio di febbraio.

Il ritorno dell’inverno con il ciclone Pulcinella

A partire da venerdì 9 febbraio, un ciclone chiamato ‘Pulcinella’ porterà piogge diffuse al Nord e neve sulle Alpi a quote medie. Anche il versante tirrenico sarà interessato dalle piogge. La situazione diventerà instabile anche al Centro-Sud, ma i venti miti di Scirocco dal Nord-Africa manterranno il freddo lontano. Domenica, il ciclone Pulcinella si approfondirà verso la Campania, portando piogge e rovesci in tutta Italia.

Il clima meno caldo arriverà la prossima settimana, a partire dal 12 febbraio. Le temperature torneranno nella media e potremmo vedere anche la neve sugli Appennini. Anche se le temperature non saranno particolarmente fredde, sarà comunque un cambiamento significativo rispetto ai giorni caldi degli ultimi tempi.

NEL DETTAGLIO

Martedì 6:

– Al nord: nubi basse e locali nebbie; coperto in Liguria.

Al centro: nuvoloso sulle tirreniche, soleggiato e mite sulle adriatiche.

Al sud: soleggiato e mite con massime oltre la media del periodo.

Mercoledì 7:

– Al nord: nubi basse; pioviggine in Liguria e sul Friuli.

Al centro: nuvoloso sulle tirreniche con possibile pioviggine, più stabile sulle adriatiche.

Al sud: poche nubi con massime ancora oltre la media del periodo.

Giovedì 8:

– Al nord: cielo spesso coperto, piogge deboli in serata al Nordovest.

Al centro: nuvoloso sulle tirreniche con possibile pioviggine, più stabile sulle adriatiche.

Al sud: poche nubi e mite.

La tendenza per il prossimo weekend è di peggioramento, con piogge al Nord e il ciclone Pulcinella che porterà maltempo in tutta Italia.

