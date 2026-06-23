Podere Summer Fest 2026: tre mesi di musica live, birra agricola e divertimento alle porte di Roma

Ultimo aggiornamento il 23 Giugno 2026 by Emiliano Belmonte

Dal 13 giugno al 29 agosto torna il Podere Summer Fest 2026, la grande rassegna estiva organizzata dal Podere 676 Birrificio Agricolo di Fiumicino. Concerti live, karaoke, dj set, birra agricola prodotta in azienda e buon cibo saranno i protagonisti di un calendario che accompagnerà residenti e turisti per tutta l’estate nella suggestiva cornice della campagna romana.

A pochi minuti dalla Capitale, tra i campi di Testa di Lepre, il Podere 676 si conferma una delle destinazioni più apprezzate per chi cerca eventi estivi vicino Roma all’insegna della convivialità, della musica e dei sapori autentici del territorio.

Torna il Podere Summer Fest 2026 a Fiumicino

Dopo il successo delle precedenti edizioni della Festa del Podere, il birrificio agricolo rilancia con una programmazione ancora più ricca, pensata per offrire intrattenimento e momenti di aggregazione per tutta la stagione estiva.

Il Podere Summer Fest 2026 rappresenta un appuntamento ormai consolidato per gli amanti della musica dal vivo, della birra artigianale e delle serate all’aperto. Ogni venerdì sera il palco ospiterà artisti e band capaci di spaziare tra generi musicali diversi, creando un’atmosfera coinvolgente immersa nel verde.

Il calendario dei concerti del Podere Summer Fest 2026

La rassegna musicale prevede dodici appuntamenti gratuiti che accompagneranno il pubblico fino alla fine di agosto.

Programma concerti

13 giugno – Sound Ville

20 giugno – SixtoFunk

27 giugno – Blue Birds

4 luglio – Lunapop Tribute Band (Cesare Cremonini)

11 luglio – The Jukeboxers

18 luglio – Almas (samba e bossa nova)

25 luglio – U2 Tribute

1 agosto – Eleonora Belfiore

8 agosto – BluArt

15 agosto – Rea 4Et

22 agosto – Pop 2000

29 agosto – I GRA – Le canzoni nate a Roma

Tutti i concerti si svolgeranno nell’area esterna del birrificio, tra tavoli all’aperto, campi coltivati e il luppoleto aziendale, offrendo un’esperienza unica a chi desidera trascorrere una serata diversa dal solito vicino Roma.

Karaoke, dj set e appuntamenti settimanali

Oltre ai concerti live, il Podere 676 propone una programmazione continuativa che renderà ogni settimana speciale.

Le serate karaoke, diventate negli anni uno degli appuntamenti più amati dai frequentatori del birrificio, torneranno ad animare il locale con momenti di divertimento e partecipazione. Non mancheranno inoltre i dj set che accompagneranno il tramonto e le ore serali con selezioni musicali pensate per creare un’atmosfera rilassata e informale.

L’obiettivo del Podere Summer Fest è offrire uno spazio di incontro capace di coinvolgere persone di tutte le età, valorizzando il contatto con la natura e il piacere dello stare insieme.

Podere 676: il birrificio agricolo di Fiumicino

Il Podere 676 Birrificio Agricolo è una realtà unica nel Lazio. Nato come azienda agricola, produce direttamente parte delle materie prime utilizzate nella realizzazione delle proprie birre, seguendo una filiera corta e controllata.

Tra gli elementi distintivi della struttura spicca il luppoleto visitabile, situato a pochi metri dalla tap room, che permette ai visitatori di conoscere da vicino il processo produttivo della birra agricola.

Questa filosofia rende Podere 676 una delle realtà più originali del panorama brassicolo italiano, capace di unire agricoltura, artigianalità e ospitalità.

Birra agricola e cucina del territorio

Durante tutta la manifestazione sarà possibile degustare le birre agricole prodotte direttamente dal birrificio, accompagnate dalle specialità preparate dalla cucina del Podere.

Il menù propone pinse romane, fritti, taglieri, hamburger e altre specialità pensate per valorizzare i prodotti del territorio e offrire un’esperienza gastronomica autentica.

La combinazione tra musica dal vivo, cucina di qualità e birra agricola rende il Podere Summer Fest uno degli eventi estivi più originali della provincia di Roma.

Eventi gratuiti vicino Roma: come partecipare

Tutti gli appuntamenti del Podere Summer Fest 2026 sono a ingresso gratuito.

Per garantire il miglior servizio possibile e una corretta gestione degli spazi, è consigliata la prenotazione anticipata.

Informazioni e prenotazioni

Podere 676 Birrificio Agricolo

Via Antonio Casetti 30 – Testa di Lepre, Fiumicino (Roma)

Telefono: 348 691 7050

Per chi è alla ricerca di eventi estivi vicino Roma, concerti all’aperto, birra artigianale agricola e serate immerse nella natura, il Podere Summer Fest 2026 rappresenta una delle proposte più interessanti dell’estate laziale.