Polizia postale di Milano ed Esselunga: collaborazione contro il cybercrime

Firmato protocollo d’intesa per la sicurezza informatica tra Polizia di Stato e Esselunga

È stato siglato un importante accordo per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici sui sistemi informativi sensibili. Il Centro Operativo per la Sicurezza cibernetica per la Lombardia, guidato dal primo dirigente della Polizia di Stato Tiziana Liguori, e l’azienda di grande distribuzione Esselunga, rappresentata dalla presidente esecutivo Marina Caprotti, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa.

Obiettivo: proteggere le infrastrutture informatiche

Il protocollo è stato firmato presso la questura di Milano, alla presenza del questore Giuseppe Petronzi. L’accordo mira a condividere informazioni e indicatori di vulnerabilità cyber per prevenire e contrastare attacchi o danneggiamenti alle infrastrutture informatiche di Esselunga.

La collaborazione tra la Polizia postale ed Esselunga prevede l’implementazione di interventi di “incident response e remediation” e uno scambio costante di informazioni a fini preventivi. Inoltre, gli specialisti della Polizia organizzeranno momenti formativi per sensibilizzare i dipendenti di Esselunga sui rischi legati all’utilizzo degli strumenti informatici.

Un passo avanti nella lotta ai crimini informatici

Il questore Petronzi ha sottolineato l’importanza del protocollo, definendolo “un ulteriore passo in avanti nella cooperazione per prevenire e contrastare i crimini informatici”. Marina Caprotti, presidente esecutivo di Esselunga, ha evidenziato come l’accordo confermi e rafforzi la sinergia tra pubblico e privato per il bene della comunità. Ha inoltre sottolineato l’impegno di Esselunga nel rendere sempre più sicuri i propri sistemi informatici per proteggere i dati e le informazioni dell’azienda, dei dipendenti e dei clienti.

Questo protocollo d’intesa rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro i crimini informatici. La collaborazione tra la Polizia di Stato e Esselunga permetterà di condividere conoscenze e competenze per proteggere le infrastrutture informatiche dell’azienda di distribuzione. Grazie a interventi di “incident response e remediation” e a un costante scambio di informazioni, si potranno prevenire attacchi e danneggiamenti. Inoltre, la formazione dei dipendenti di Esselunga sui rischi informatici contribuirà a creare una maggiore consapevolezza all’interno dell’azienda. Questo accordo dimostra l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato per garantire la sicurezza informatica e proteggere i dati e le informazioni sensibili.

