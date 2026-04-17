Ponte del 1° maggio 2026: riapre la stagione outdoor di Vivere l’Aniene

Ultimo aggiornamento il 17 Aprile 2026 by Emiliano Belmonte

Il miglior centro rafting a due passi da Roma



Con il ponte del 1° maggio 2026, torna protagonista il turismo outdoor nel Lazio: riapre ufficialmente la stagione di Vivere l’Aniene, punto di riferimento per rafting e attività nella natura a pochi chilometri da Roma. Nel cuore di Subiaco, questa realtà storica rilancia un modello di turismo esperienziale che unisce avventura, sostenibilità e valorizzazione del territorio.

Non si tratta solo di una riapertura stagionale, ma di un segnale forte: la natura torna al centro dell’esperienza turistica, con proposte autentiche e accessibili a tutti.

Vivere l’Aniene: il rafting nel Lazio tra natura e sicurezza

Da oltre vent’anni, Vivere l’Aniene è sinonimo di rafting nel Lazio. Il fiume Aniene offre scenari suggestivi e percorsi adatti a ogni livello:

Rafting soft per famiglie e principianti

per famiglie e principianti Rafting power per chi cerca adrenalina

per chi cerca adrenalina Packrafting per un contatto ancora più diretto con la natura

per un contatto ancora più diretto con la natura Canyoning tra gole, cascate e paesaggi incontaminati

Ogni attività è guidata da istruttori qualificati e progettata secondo elevati standard di sicurezza, rendendo il centro uno dei migliori per chi cerca rafting vicino Roma.

Novità 2026: il Laghetto di San Benedetto cambia volto

La stagione 2026 segna un passaggio strategico: Vivere l’Aniene assume la gestione del Laghetto di San Benedetto, uno dei luoghi più iconici del Lazio, spesso definito i “Caraibi di Roma”.

Il progetto punta su tre direttrici fondamentali:

tutela attiva dell’ecosistema

miglioramento dell’accoglienza e dei servizi

sviluppo di esperienze guidate tra natura, storia e spiritualità

Il laghetto, situato nei pressi dei Monasteri Benedettini di Subiaco, diventa così il fulcro di un turismo più consapevole e rispettoso.

Cosa fare a Subiaco: attività outdoor tutto l’anno

Oltre al rafting, il territorio offre esperienze per tutte le stagioni nel contesto del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini:

escursioni in e-bike

trekking e percorsi naturalistici

e percorsi naturalistici attività di speleologia

ciaspolate in inverno

in inverno esperienze di survival e orientamento

Un’offerta completa che coinvolge famiglie, scuole, gruppi e aziende, contribuendo alla destagionalizzazione del turismo.

Turismo sostenibile nel Lazio: un modello che cresce

Vivere l’Aniene rappresenta oggi un vero e proprio laboratorio di turismo sostenibile nel Lazio. Ogni attività è pensata per educare al rispetto dell’ambiente e promuovere una fruizione responsabile del territorio.

L’obiettivo non è solo far vivere un’esperienza, ma creare una connessione autentica tra persone e natura. Perché il futuro del turismo passa proprio da qui: vivere i luoghi senza consumarli.

Perché scegliere Vivere l’Aniene per il ponte del 1° maggio

è il miglior centro rafting vicino Roma

offre attività per tutti i livelli

si trova in uno dei territori più belli del Lazio

promuove un turismo sostenibile e consapevole

Il ponte del 1° maggio 2026 è l’occasione perfetta per riscoprire la natura a due passi dalla capitale.

Informazioni stampa e collaborazioni

Vivere l’Aniene – Subiaco (RM)

Ufficio Stampa: Emiliano Belmonte – 3494999052