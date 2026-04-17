Ponte del 1° maggio 2026: riapre la stagione outdoor di Vivere l’Aniene

Ultimo aggiornamento il 17 Aprile 2026 by Emiliano Belmonte
Il miglior centro rafting a due passi da Roma
Con il ponte del 1° maggio 2026, torna protagonista il turismo outdoor nel Lazio: riapre ufficialmente la stagione di Vivere l’Aniene, punto di riferimento per rafting e attività nella natura a pochi chilometri da Roma. Nel cuore di Subiaco, questa realtà storica rilancia un modello di turismo esperienziale che unisce avventura, sostenibilità e valorizzazione del territorio.
Non si tratta solo di una riapertura stagionale, ma di un segnale forte: la natura torna al centro dell’esperienza turistica, con proposte autentiche e accessibili a tutti.
Vivere l’Aniene: il rafting nel Lazio tra natura e sicurezza
Da oltre vent’anni, Vivere l’Aniene è sinonimo di rafting nel Lazio. Il fiume Aniene offre scenari suggestivi e percorsi adatti a ogni livello:
- Rafting soft per famiglie e principianti
- Rafting power per chi cerca adrenalina
- Packrafting per un contatto ancora più diretto con la natura
- Canyoning tra gole, cascate e paesaggi incontaminati
Ogni attività è guidata da istruttori qualificati e progettata secondo elevati standard di sicurezza, rendendo il centro uno dei migliori per chi cerca rafting vicino Roma.
Novità 2026: il Laghetto di San Benedetto cambia volto
La stagione 2026 segna un passaggio strategico: Vivere l’Aniene assume la gestione del Laghetto di San Benedetto, uno dei luoghi più iconici del Lazio, spesso definito i “Caraibi di Roma”.
Il progetto punta su tre direttrici fondamentali:
- tutela attiva dell’ecosistema
- miglioramento dell’accoglienza e dei servizi
- sviluppo di esperienze guidate tra natura, storia e spiritualità
Il laghetto, situato nei pressi dei Monasteri Benedettini di Subiaco, diventa così il fulcro di un turismo più consapevole e rispettoso.
Cosa fare a Subiaco: attività outdoor tutto l’anno
Oltre al rafting, il territorio offre esperienze per tutte le stagioni nel contesto del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini:
- escursioni in e-bike
- trekking e percorsi naturalistici
- attività di speleologia
- ciaspolate in inverno
- esperienze di survival e orientamento
Un’offerta completa che coinvolge famiglie, scuole, gruppi e aziende, contribuendo alla destagionalizzazione del turismo.
Turismo sostenibile nel Lazio: un modello che cresce
Vivere l’Aniene rappresenta oggi un vero e proprio laboratorio di turismo sostenibile nel Lazio. Ogni attività è pensata per educare al rispetto dell’ambiente e promuovere una fruizione responsabile del territorio.
L’obiettivo non è solo far vivere un’esperienza, ma creare una connessione autentica tra persone e natura. Perché il futuro del turismo passa proprio da qui: vivere i luoghi senza consumarli.
Perché scegliere Vivere l’Aniene per il ponte del 1° maggio
- è il miglior centro rafting vicino Roma
- offre attività per tutti i livelli
- si trova in uno dei territori più belli del Lazio
- promuove un turismo sostenibile e consapevole
Il ponte del 1° maggio 2026 è l’occasione perfetta per riscoprire la natura a due passi dalla capitale.
Informazioni stampa e collaborazioni
Vivere l’Aniene – Subiaco (RM)
Ufficio Stampa: Emiliano Belmonte – 3494999052