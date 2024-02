Ponte sullo Stretto: pm Roma apre indagine

Indagine sulla Progettazione del Ponte sullo Stretto di Messina

Un fascicolo di indagine è stato aperto dalla Procura di Roma in seguito a un esposto presentato da Angelo Bonelli, Elly Schlein e Nicola Fratoianni riguardante il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. L’esposto, depositato il primo febbraio a piazzale Clodio, ha portato all’apertura di un’indagine senza ipotesi di reato e indagati specifici. La denuncia, composta da 9 pagine, si concentra sull'”attività di progettazione e realizzazione” dell’infrastruttura.

Le Ragioni dell’Esposto

Secondo quanto riportato nell’esposto, l’indagine mira a fare chiarezza sull’operato legato alla progettazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Bonelli, Schlein e Fratoianni hanno sollevato dubbi e interrogativi che hanno portato all’avvio di questa inchiesta. L’obiettivo è verificare eventuali irregolarità o criticità legate alla fase di progettazione e realizzazione dell’importante infrastruttura.

L’esposto è stato presentato da:

Angelo Bonelli

Elly Schlein

Nicola Fratoianni

Conclusioni

L’apertura di questo fascicolo da parte della Procura di Roma evidenzia l’importanza di garantire trasparenza e correttezza in progetti di così grande rilevanza come il Ponte sullo Stretto di Messina. L’indagine in corso sarà finalizzata a fare luce su eventuali criticità e a verificare che ogni fase del processo di progettazione e realizzazione dell’infrastruttura sia stata condotta nel rispetto delle normative vigenti. Resta ora da attendere gli sviluppi dell’indagine per comprendere appieno le implicazioni di questa vicenda.

