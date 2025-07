Poolside Bob: il taglio corto (e chic) che non smetterai mai di amare

Ultimo aggiornamento il 16 Luglio 2025 by Emiliano Belmonte

C’è un taglio che sembra uscito da un film d’autore girato in Costa Azzurra, tra un aperitivo a bordo piscina e un tuffo improvviso: si chiama Poolside Bob, ed è il nuovo alleato di chi vuole essere cool, leggera e impeccabile. Sì, anche quando fuori ci sono 35 gradi e l’umidità minaccia ogni tentativo di piega.

L’eleganza della semplicità

Il Poolside Bob è tutto quello che non sapevi di volere: corto quanto basta per essere pratico, morbido al punto giusto da evitare l’effetto caschetto rigido, e con quel movimento naturale che urla “estate” anche in pieno novembre.

È l’evoluzione del bob classico, ma con una marcia in più. Più rilassato, più fluido, più “me lo sono fatta da sola dopo un bagno al mare” — ma in realtà pensato con precisione sartoriale da un hairstylist che sa il fatto suo.

Un taglio, mille personalità

C’è chi lo porta all’altezza del mento, chi gioca con punte più scalate, chi lo abbina a frange leggere o ciuffi sfilati. L’unico requisito? Che ti faccia sentire bene con te stessa, ogni giorno.

Il bello del Poolside Bob è che non ha bisogno di ritocchi continui né di styling elaborati. Lo asciughi all’aria, lo spettini con le dita, magari ci metti una crema texturizzante e sei pronta per uscire. Ed è proprio per questo che chi lo prova… difficilmente torna indietro.

D’estate è un must, d’inverno è smart

Non farti ingannare dal nome: il Poolside Bob è un taglio quattro stagioni. In estate ti libera da phon e piastra, in inverno diventa la base perfetta per look più definiti o accessoriati (sì, anche con cappelli e fasce in lana super chic).

Sta bene sia sui capelli lisci che mossi, e si adatta benissimo anche a chi ha una texture un po’ ribelle — anzi, la esalta.

