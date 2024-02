Poste: consegna a domicilio prodotti alimentari freschi

Poste Italiane lancia PosteGoFresh: il nuovo servizio di consegna a domicilio di prodotti alimentari freschi

Poste Italiane, l’azienda nota per la consegna di lettere e pacchi, ha ampliato la sua offerta con il lancio di PosteGoFresh, un servizio di trasporto refrigerato per la consegna a domicilio di prodotti alimentari freschi acquistati online. Questo nuovo servizio è stato realizzato in collaborazione con MLK Fresh, una joint venture tra la controllata di Poste Italiane MLK Deliveries e la Mazzocco Srl, specializzata nei trasporti refrigerati.

PosteGoFresh combina la tecnologia di MLK Deliveries, che permette ai clienti di scegliere giorno e ora di consegna, con la piattaforma logistica del freddo di Mazzocco. È il primo servizio in Italia che garantisce il trasporto di prodotti alimentari a temperatura controllata lungo tutta la filiera.

Attualmente, il servizio è disponibile in più di venti città, tra cui Roma, Milano, Torino, Genova, Verona, Bologna e Firenze, e sarà esteso gradualmente in tutto il paese. I prodotti acquistati online saranno trasportati su automezzi refrigerati e consegnati direttamente a casa del cliente. Inoltre, i destinatari avranno la possibilità di prenotare l’appuntamento di consegna, monitorare l’arrivo del prodotto su una mappa e scegliere di ritirarlo in un punto di ritiro refrigerato, se preferiscono.

La strategia di Poste Italiane per consolidare la propria leadership

Con il lancio di PosteGoFresh, Poste Italiane punta a consolidare la propria leadership nel settore della consegna personalizzata. L’azienda mira a offrire ai cittadini un’offerta unica e distintiva, combinando asset logistici come una flotta a temperatura controllata con soluzioni di consegna personalizzata basate su tecnologia innovativa.

Inoltre, PosteGoFresh rappresenta un’opportunità per Poste Italiane di entrare nel mercato enogastronomico, che negli ultimi quattro anni ha visto triplicare sia la quantità che il valore degli acquisti online. Con questo nuovo servizio, l’azienda si propone di soddisfare la crescente domanda di consegna di prodotti alimentari freschi acquistati online, offrendo un servizio affidabile e di qualità.

Espansione del servizio in tutto il territorio nazionale

PosteGoFresh è solo l’inizio della strategia di Poste Italiane nel settore della consegna di prodotti alimentari freschi. L’azienda prevede di espandere gradualmente il servizio in tutto il territorio nazionale, al fine di offrire i servizi evoluti di consegna nel segmento ecommerce dedicato al mercato dei prodotti alimentari freschi.

Con questo nuovo servizio, Poste Italiane si posiziona come un attore chiave nel settore della logistica eCommerce, offrendo soluzioni innovative per la consegna di prodotti alimentari freschi acquistati online.

About The Author