“Povere creature!” trionfa al box office con un successo travolgente nel mondo del cinema

“Povere creature!” ancora in testa al box office

Il film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone continua a dominare il box office italiano nel weekend dal 1 al 4 febbraio. “Povere creature!” ha incassato 1.845.453 euro, portando il totale a 4.705.105 euro. La media per copia è stata di 3.209 euro. Questo successo conferma il fascino del regista greco e l’abilità di Emma Stone nel ruolo principale.

“Tutti tranne te” conquista il secondo posto

La commedia sentimentale “Tutti tranne te” si posiziona al secondo posto del box office italiano nel weekend, con un incasso di 1.792.650 euro. Il totale finora è di 3.725.569 euro. Ciò che colpisce di più è la media per copia, che raggiunge i 4.966 euro, la più alta tra tutti i film in classifica. Questo dimostra l’interesse del pubblico per questa storia romantica e il talento del cast.

Nuove entrate nella Top 10

La terza posizione è occupata da “I soliti idioti 3”, che ha incassato 768.923 euro, portando il totale a 3.155.335 euro. Si tratta di una commedia italiana molto amata dal pubblico. La prima new entry nella Top 10 è “Argylle – La super spia”, che si posiziona al quarto posto con un incasso di 402.588 euro. Al nono posto troviamo “The Warrior – The Iron Claw”, che ha incassato 194.874 euro. Entrambi i film hanno attirato l’attenzione del pubblico con le loro trame avvincenti e le performance degli attori.

In generale, il weekend ha visto un calo degli incassi del 21% rispetto al weekend precedente. Tuttavia, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, gli incassi sono aumentati del 41%. Questo dimostra che il pubblico continua ad essere interessato al cinema nonostante le difficoltà causate dalla pandemia.

Questi sono solo alcuni dei film che hanno dominato il box office italiano nel weekend. Il cinema continua ad essere una forma di intrattenimento molto amata dal pubblico, che non vede l’ora di tornare a godersi le storie sul grande schermo.

