Prato celebra il Capodanno cinese con due sfilate per l’anno del Dragone

Sfilate del Drago e Danza del Leone per il Capodanno cinese a Prato

Il 17 e il 18 febbraio prossimo, la città di Prato ospiterà le tradizionali sfilate del drago e la danza del leone in occasione del Capodanno cinese. Prato è infatti la città italiana con la più numerosa comunità orientale.

Inizia l’Anno del Dragone

Secondo il calendario lunare cinese, il 10 febbraio è iniziato l’Anno del Dragone, un simbolo di potere magnanimo, forza ed armonia. I festeggiamenti, organizzati dall’Associazione buddhista della comunità cinese, hanno avuto inizio sabato scorso con la Cerimonia della campana al tempio buddhista Pu Hua di piazza della Gualchierina. Le celebrazioni continueranno il prossimo sabato e domenica con le sfilate del drago e la danza del leone.

Percorso delle sfilate

La sfilata del 18 partirà alle 9 dal Tempio Buddhista di piazza della Gualchierina 19 e attraverserà diverse vie della città. Il percorso includerà piazza del Mercato Nuovo, via Bologna, via Porta al Serraglio, via Strozzi, via Marini, via Filzi fino a Borgonuovo, via Pistoiese, via Rossini, via Zipoli, via Pistoiese, via Castagnoli, via Giordano, con una sosta presso il playground, via Marini, Porta Pistoiese, via San Vincenzo, piazza San Domenico e piazza Santa Maria delle Carceri. Qui, al termine della sfilata, si terranno performance di danza e musica. La scelta di spostare le esibizioni finali in piazza Santa Maria delle Carceri è dovuta all’ampio spazio che offre rispetto a piazza del Comune, dove si sono tenute in passato.

Le sfilate del drago e la danza del leone sono un’occasione unica per immergersi nella cultura cinese e godere di spettacoli tradizionali mozzafiato. Non perdete l’opportunità di partecipare a questa festa straordinaria!

About The Author