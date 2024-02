Prefetto di Terni: nessun atto ufficiale su Bandecchi

Stefano Bandecchi annuncia le dimissioni da sindaco di Terni

Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, ha annunciato le sue dimissioni, ma al momento non sono stati presentati atti ufficiali né alla prefettura né al protocollo comunale. Il prefetto di Terni, Giovanni Bruno, ha dichiarato che “staremo a vedere se ci saranno e, nel caso, dovranno rispettare i dettami del Tuel in ordine a tempistiche e procedure”.

Nessuna incompatibilità riscontrata fino ad ora

Circolavano voci sulla possibile incompatibilità di Stefano Bandecchi rispetto al ruolo di sindaco di Terni, ma il prefetto Bruno ha affermato che al momento non risultano profili di incompatibilità. Le questioni pendenti sono state risolte, ad esempio con la cessione della Ternana Calcio. Solo nel caso in cui la gestione del palasport dovesse essere in capo al sindaco, si potrebbe valutare se rappresenta un elemento di incompatibilità.

Il futuro di Terni dopo le dimissioni di Bandecchi

Le dimissioni di Stefano Bandecchi aprono la strada a un nuovo scenario politico per la città di Terni. Sarà interessante vedere chi prenderà il suo posto e come si svilupperanno le dinamiche politiche locali. Terni dovrà affrontare le sfide e le opportunità che si presenteranno, continuando a lavorare per il benessere dei suoi cittadini.

