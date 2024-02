Premiati da Mattarella: 30 cittadini straordinari e le loro imprese

Trenta “eroi della vita quotidiana” premiati dal Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito le onorificenze al Merito della Repubblica italiana a trenta cittadine e cittadini che si sono distinti per varie attività, dall’impegno contro la violenza di genere all’inclusione sociale, dalla solidarietà all’imprenditoria etica. Questi individui sono stati definiti come “eroi della vita quotidiana” per il loro straordinario contributo alla società.

Chi sono i premiati e perché

Mattia Abbate : Cronista per i disabili che ha denunciato i disservizi in uno stadio, è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica per il suo impegno a favore delle persone con disabilità.

Mattia Aguzzi : Ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere per aver salvato una bambina precipitata da un balcone, mettendo a rischio la propria vita.

Simone Baldini : Atleta paralimpico premiato per la sua disponibilità nell’aiutare le popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna.

Licia Baldi : Commendatore per il suo impegno educativo e di assistenza ai detenuti nella Casa di reclusione di Porto Azzurro.

Lucia Bevilacqua e Salvatore Pilato : Ufficiali per l’offerta di opportunità di lavoro e inclusione sociale alle persone diversamente abili.

Vincenzo Bordo : Ufficiale per le sue azioni di solidarietà a Seul accanto alle persone più bisognose.

Antonio Bodini : Ufficiale per aver contribuito all’ideazione del baskin, uno sport inclusivo per persone con diverse abilità.

Marco Caprai : Ufficiale per aver offerto lavoro a richiedenti asilo presso la sua azienda vitivinicola.

Giuseppina Casarin : Ufficiale per facilitare i rapporti tra persone di diverse culture attraverso il canto.

Maria Gallia : Ufficiale per il suo impegno nel donare giocattoli e sostenere i bambini malati.

Dario Chierici: Commendatore per il suo soccorso alle popolazioni colpite dall’alluvione in provincia di Prato.

Continua la lista dei premiati

Francesco Giannelli Savastano : Commendatore per l’ospitalità gratuita offerta ai bambini malati e alle loro famiglie.

Marina Clerici : Ufficiale per l’accoglienza di persone con malattie o difficoltà psico-sociali.

Nicola Di Lena : Cavaliere per aver avviato un’attività imprenditoriale etica inclusiva.

Marta Delle Piane e Gabriele Bona : Cavaliere e Ufficiale per il sostegno alla ricerca sulle malattie reumatiche infantili.

Marta Grelli : Cavaliere per aver ideato una piattaforma informatica per viaggi consapevoli per persone con disabilità.

Pietro Literio : Ufficiale per la promozione della salute nel suo territorio.

Leonardo Lotto : Cavaliere per il suo messaggio motivazionale dopo un incidente che lo ha reso paralizzato.

Michele Mele : Cavaliere per la sua ricerca sulle problematiche delle persone ipovedenti.

Giovanni Neri : Commendatore per il suo impegno nell’oncologia pediatrica e nella solidarietà.

Antonio Piccolo e Carlo Sagliocco : Commendatori per la gestione di una scuola calcio a Napoli.

Nicolina Parisi : Commendatore per l’aiuto offerto dopo un naufragio a Cutro.

Marco Randon : Ufficiale per l’aiuto alle popolazioni colpite da calamità naturali.

Sarah Sclauzero : Ufficiale per il suo impegno nell’aiuto alle persone vittime di violenza.

Gianni Stinziani : Ufficiale per la creazione di una rete di supporto per famiglie con spettro autistico.

Stefano Ungaretti : Cavaliere per la sensibilizzazione al primo soccorso e l’installazione di defibrillatori automatici.

Paola Maria Tricomi: Cavaliere per il suo impegno a garantire alle persone con disabilità il diritto allo studio.

La cerimonia di consegna delle onorificenze si terrà presso il Palazzo del Quirinale il 20 marzo alle 16.30.

About The Author