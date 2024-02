Premio Strega 2024: Fulvio Abbate ambizioso con ‘Lo Stemma’ per entrare nella dozzina

Fulvio Abbate e la sua Ammissione al Premio Strega

Fulvio Abbate, noto scrittore, si è espresso sull’ammissione alla 74esima edizione del premio letterario ‘Lo Strega’ con il suo libro ‘Lo Stemma’. L’ammissione è avvenuta grazie alla presentazione di Sandra Petrignani, uno dei 400 giurati del premio, dopo che la sua autocandidatura era stata inizialmente respinta. In merito a ciò, Abbate ha dichiarato:

«Il mio obiettivo ora è arrivare nella dozzina dello Strega. E qualora non dovessero farmi entrare, la mia deduzione sarebbe molto chiara: mi reputano un elemento di disturbo rispetto a un sistema ‘amichettistico’, i cui criteri di valutazione sono qualcosa di assolutamente misterioso».

Le Riflessioni di Fulvio Abbate sull’Ambizione e la Mediocrità

Fulvio Abbate ha raccontato che la sua candidatura è stata proposta da Sandra Petrignani senza il suo coinvolgimento diretto. Tuttavia, Abbate ha espresso disincanto riguardo alle dinamiche del contesto letterario italiano, definendole come un insieme di “ambizioni tristi” che offuscano il valore delle opere. Ha affermato:

«Che entusiasmo può esserci quando percepisci solamente delle ambizioni tristi e un conformismo pressoché assoluto? Penso che il contesto letterario italiano sia un coacervo di ambizioni tristi dove l’opera viene offuscata dall’ambizione».

La Visione di Fulvio Abbate sul Premio Strega e il Potere nel Mondo Letterario

Parlando del suo romanzo ‘Lo Stemma’, Fulvio Abbate lo ha definito come un’opera che tratta la mediocrità come talento, in netto contrasto con il celebre ‘Gattopardo’. Ha evidenziato la sua fiducia nel libro, sottolineando però che la discussione attorno al Premio Strega non si incentra sulla qualità delle opere, bensì sul potere di alcuni individui nel promuoverle. Abbate ha criticato il sistema letterario italiano, sottolineando la subalternità degli scrittori a un sistema conformistico. Ha affermato:

«Uno scrittore dovrebbe essere il piede di porco, il chiodo a 4 punte e non uno votato alla quiete e alla pace sociale. E la mia non è retorica».

